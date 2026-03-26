Канада ввела дополнительные санкции против связанных с Россией судов

Канада ввела дополнительные санкции в отношении 100 судов, связанных с РФ, об этом сообщает МИД Канады.

«Для дальнейшего усиления мер по противодействию уклонению России от санкций Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из российского “теневого флота”», — говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте МИДа.

В документе отмечается, что Россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования боевых действий в Украине, используя сеть судов и вспомогательных организаций, в основном нефтяных танкеров, для перевозки подпадающих под санкции товаров и сырья, включая сырую нефть.

Там также подчеркивается, что введенные санкции направлены на ограничение возможностей России финансировать войну при минимизации ущерба для гражданского населения.

Канада, США, Великобритания и другие страны Запада не раз вводили санкции против «теневого флота». Кроме того, такие суда периодически арестовывают.

«Теневой флот» России — это сотни старых танкеров, формально принадлежащих офшорным компаниям и ходящих под фиктивными флагами. Кремль и связанные с ним трейдеры используют их для обхода санкций и ценового потолка на российскую нефть. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, только за первые девять месяцев 2025 года более ста российских судов использовали ложные флаги, перевезя около 11 млн тонн нефти стоимостью €4,7 млрд.