Депутаты Госдумы впервые за много лет посетили Конгресс США по приглашению сторонницы Трампа

Делегация депутатов Государственной думы России впервые за много лет нанесла визит в Конгресс США. Об этом сообщила на своей странице в Twitter (X) депутат Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна, ставшая одним из организаторов визита.

«Сегодня, впервые почти за четверть века, 5 членов Конгресса (представителей обеих партий) встретились с 5 членами российской Думы для обсуждения мира и двусторонних отношений. Как представители двух крупнейших ядерных сверхдержав мира мы обязаны нашим гражданам поддерживать открытый диалог, обмен идеями и открытые каналы связи. Мы будем продолжать развивать этот диалог и добиваться мира в поддержку стремления этой администрации к миру и экономическим возможностям», — написала Луна.

На опубликованных ею фотографиях видно, что с российской стороны участие во встрече приняли:

зампредседателя Госдумы, член ЛДПР Борис Чернышёв,

бывший посол России в США Анатолий Антонов,

первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов,

бывшая конькобежка и депутат от «Единой России», также входящая в комитет по международным делам Светлана Журова,

депутат от партии «Справедливая Россия — За правду», экономист Михаил Делягин.

С американской стороны присутствовали член Палаты представителей от штата Теннеси Энди Оглс, республиканец из Висконсина Деррик Ван Орден, еще один республиканец — Эли Крэйн и демократ Висенте Гонсалес-младший.

Делягин написал в своем Telegram-канале, что визит готовился еще с прошлого года «в закрытом режиме, чтобы избежать провокаций сил, стремящихся втравить США в расширение поддержки Украине», состав делегации определялся «руководством страны», а ответный визит, вероятно, состоится до середины июля. Также по его словам, участников российской делегации заблаговременно вывели из-под американских санкций.

«Острых и принципиальных вопросов не обходили, в том числе ни Украину, ни Иран. Обсуждался широкий круг тем: от студенческих обменов, спорта и выдачи виз до инвестиций и технологий», — написал Делягин.

Светлана Журова заявила RTVI, что в ходе встречи обсуждались также вопросы дипломатического имущества, прямых перелетов и возможное создание в Конгрессе «группы дружбы», ответственной за возобновление отношений с Россией.

Делегации обменялись символическими подарками — российские депутаты получили сувенирные жетоны от Анны Паулины Луны и носки с изображением президента США Дональда Трампа, выпущенные во время его предвыборной кампании в 2024 году. Американцы, в числе прочего, получили от россиян открытку, подписанную участниками миссии «Союз-Аполлон». Первые встречи делегаций состоялись в четверг, 26 марта, в Институте мира в Вашингтоне и в резиденции российского посла в США, в пятницу должны состояться встречи с американскими чиновниками и аналитиками. Также для гостей была проведена экскурсия по зданию Конгресса.

Дипломатические контакты между РФ и США по вопросам войны в Украине оказались на паузе из-за начала войны на Ближнем Востоке. Последний раунд трехсторонних переговоров по Украине прошел 17–18 февраля в Женеве. Следующий этап, который планировалось провести в начале марта, не состоялся.