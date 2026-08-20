США расформирует свой новый беспилотный батальон в Европе — WSJ

Власти США намерены расформировать ударный батальон, созданный в Европе в начале этого года для отработки использования БПЛА. Об этом со ссылкой на представителей американской армии пишет газета The Wall Street Journal.

Батальон, о котором идет речь, был развернут в Германии в январе этого года. Как пишет газета, ему еще предстоит поучаствовать в крупных учениях в Германии в августе и сентябре, а затем он «переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного пехотного батальона», отказавшись от штурмовых операций с участием БПЛА.

Ликвидация батальона является частью более широкой политики и. о. начальника штаба армии США Кристофера Ланива, получившего эту должность весной. Идея создания подразделения принадлежала его предшественнику, но Ланив придерживается курса «возвращения к основам». Передовой батальон, который специализируется на беспилотных системах, в него не вписывается.

Создание батальона опиралось на идею о необходимости извлечь уроки из войны в Украине и перенять опыт ВСУ в противодействии российской угрозе.

Как отмечает газета, решение о сворачивании подразделения ударных беспилотников широко критикуют военные эксперты и чиновники. По словам некоторых собеседников издания, Ланив стремится отказаться от инициатив своего предшественника, даже если они были полезными. Некоторые его решения уже повлияли на присутствие американских сил в Европе: администрация нынешнего президента США взяла курс на вывод части своих военных из стран ЕС.