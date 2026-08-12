WSJ: Украинские дроноводы разгромили американскую бронебригаду на учениях НАТО в Германии в 2025 году

Украинские операторы дронов разгромили американскую механизированную бригаду на учениях НАТО в Германии, пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на людей, знакомых с ходом маневров.

Речь идет о весенних учениях Combined Resolve, в которых около 3,5 тыс. американских военных, в основном из американской 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, атаковали позиции условного противника. Их обороняли силы условного противника, усиленные украинскими военными из 412-го полка Сил беспилотных систем — подразделения «Немезида». Украинцы быстро обнаруживали и «уничтожали» американскую бронетехнику: разведывательные дроны засекали поднимаемую машинами пыль, после чего в дело вступали FPV-дроны и дроны со «скидами». Американские операторы дронов при этом не имели боевого опыта ремонта и оснащения беспилотников под огнем, отмечает собеседник WSJ, присутствовавший на учениях.

По словам источника издания в американских военных кругах, украинские дроны выводили из строя технику настолько быстро, что подразделения приходилось «возрождать» для продолжения учений. За две недели маневров ситуация улучшилась — американские войска научились лучше маскироваться и рассредотачиваться, а также активнее применять средства РЭБ. Позже украинцы поменялись сторонами и помогли американцам эффективно использовать дроны в наступлении.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Элиот Коэн заявил WSJ, что опыт последних боевых действий показывает, что армии необходимо освоить все виды дронов, но пока этого не произошло. Аналогичные результаты показали учения с участием украинских операторов в Британии и Швеции — украинцы одержали над натовскими военными легкую победу. Также в мае 2025 года в масштабных учениях НАТО в Эстонии украинские военные, выступавшие в роли противника, за один день разгромили два батальона альянса.