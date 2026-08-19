Археологи нашли самое раннее свидетельство древнего «брендинга» товаров от гончаров аравийской пустыни

Международная команда археологов установила, что расписная керамика Кураййя, производившаяся в древнем оазисе на северо-западе Аравии, стала одним из самых ранних в истории примеров создания коммерческого бренда. Это следует из статьи, опубликованной в журнале PLOS One. Ученые проанализировали десятки образцов посуды из гончарной печи в Кураййя и сравнили их с находками из Телль-эль-Хелейфы и Пеллы в Иордании, применив технологический, петрографический и геохимический методы одновременно — впервые для этого вида керамики.

Согласно исследованию, роспись Кураййя возникла в позднем среднем бронзовом веке — начале позднего бронзового века и развивалась на протяжении более тысячи лет, вплоть до железного века III (VI век до нашей эры и позднее). Ученые выделили семь последовательных фаз производства и присвоили им новую нумерацию, чтобы отличать эту керамику от похожей посуды, которую ранее описывали без разделения на стадии. Первые две фазы, были локальным производством: гончары экспериментировали с разными техниками росписи, используя не менее 19 видов местных глиняных смесей.

Переломным моментом стало появление четвертой фазы в конце позднего бронзового века — начале железного века. По данным нейтронно-активационного анализа, изделия этого периода из Кураййя химически совпадают с образцами, найденными за сотни километров — в Телль-эль-Хелейфе на побережье Красного моря и в Тимне на территории современного Израиля. Это означает, что керамику производили централизованно в одном месте и затем поставляли на экспорт. При этом гончары использовали устоявшуюся технологическую традицию и ограниченный набор сырья, что обеспечивало визуальное и техническое единообразие продукции.

Авторы работы предлагают восемь критериев, по которым можно распознать древний бренд: узнаваемую визуальную идентичность, стабильность сырья, технологическую преемственность, централизованное производство, экспортное распространение, случаи подражания за пределами региона, целенаправленный коммерческий масштаб и репутацию. По всем этим параметрам четвертая фаза подходит под определение бренда — в отличие, например, от современной ей керамики CoW (Chocolate on White) из Пеллы, которая внешне похожа, но, как показал химический анализ, производилась независимо и не имеет никакой связи с аравийским центром.

Исследователи подчеркивают, что расписную посуду из Кураййя имитировали и за пределами оазиса — в частности, в металлургическом поселении Вади-Файнан в Иордании, — что говорит о ее статусе желанного товара. Керамика также встречалась в качестве погребальных даров в элитных захоронениях и в виде миниатюрных культовых сосудов, а нормы ее декора распространились на другие ремесла, включая обработку камня и ювелирное дело. Похожая связь науки, техники и торговли ранее уже фиксировалась археологами: например, The Insider писал, что радиоуглеродный анализ керамических изделий помог ученым восстановить хозяйственную жизнь поселения индейцев майя, пережившего коллапс классической цивилизации.