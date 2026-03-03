Археологи выяснили, что часть индейцев майя пережили коллапс своей классической цивилизации в болотном поселении

Международная группа ученых опубликовала в журнале PNAS результаты раскопок на болотном комплексе «Птицы рая» (Birds of Paradise, BOP) на северо-западе Белиза. Выяснилось, что пока крупные города майя приходили в запустение, небольшое поселение в болотах продолжало существовать вплоть до XIV–XV веков — то есть примерно через 400 лет после того, что принято называть «классическим коллапсом» этой цивилизации. Комплекс BOP является крупнейшей из верифицированных с помощью лидара системой болотных полей и каналов майя, занимающей площадь около 5 км².

Главным открытием стало поселение BOP-N: приподнятая платформа с девятью хорошо сохранившимися деревянными столбами, вокруг которой располагаются восемь насыпных холмов — следы жилых и хозяйственных строений. Деревянные конструкции в тропиках обычно не выживают на протяжении столетий, поэтому эта находка является исключительной. По числу сохранившихся деревянных артефактов поселение уступает лишь прибрежному комплексу Пейнс-Крик на юге Белиза. Радиоуглеродный анализ показал, что строительство платформы началось примерно в 980–1035 годах, а сама она использовалась вплоть до XIV века.

Жители поселения вели многоплановое хозяйство: возделывали болотные поля, занимались рыбной ловлей — на это указывают многочисленные керамические грузила для сетей — охотились и собирали съедобных улиток-юте. Среди костей животных обнаружены остатки броненосцев, тапиров, оленей, черепах и рыбы. Среди найденных артефактов — обсидиановые лезвия, керамика в традициях соседнего Ламаная и фрагменты культового предмета — курильницы Чен Мул, датируемой 1150–1450 годами. Всё это указывает на сохранение торговых связей с другими регионами майя даже в эпоху общего распада.

Ключ к выживанию этого сообщества — близость к грунтовым водам. Примерно в тот же период, когда соседние, расположенные на возвышенностях города майя, вроде Блю-Крик и Гран-Какао, были заброшены, жители болотного поселения продолжали обрабатывать землю: болота обеспечивали доступ к воде даже в периоды длительных засух, которые принято считать одним из факторов коллапса классической цивилизации майя. Исследователи называют такие места «постоянными поселениями» — они сохраняются вопреки потрясениям, меняя функцию и состав жителей, но не прерывая своего существования.

Исследование также обнажает острую практическую проблему: уникальное поселение с редчайшими деревянными постройками находится на территории, которую активно осушают, вспахивают и выжигают современные фермеры. Авторы работы призывают к охране таких болотных участков как объектов природного и культурного наследия — тем более что исконные знания о ведении болотного земледелия могут оказаться «ценными уроками» в условиях нынешних климатических изменений.

