Израиль ударил по авиабазе в Сирии, чтобы не допустить размещения там турецких войск. США назвали атаку «ненужной эскалацией»

Израиль взял на себя ответственность за удар по авиабазе Абу-эд-Духур на северо-западе Сирии, заявив, что пытался не допустить размещения там турецких военных. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху утверждает, что Дамаск собирался нарушить достигнутые с Израилем договоренности в сфере безопасности. Турция отвергла эти обвинения, а спецпосланник президента США по Сирии Том Баррак назвал израильскую атаку «ненужной эскалацией».

Удар был нанесен утром 18 августа по авиабазе Абу-эд-Духур в провинции Идлиб примерно в 70 км от турецкой границы. По данным сирийского государственного телевидения, которые приводит Reuters, Израиль нанес 8 ударов по взлетно-посадочной полосе и складским помещениям. База получила повреждения, данных о погибших или пострадавших нет. По информации агентства, это была первая израильская атака на объекты сирийских властей с марта.

Вечером того же дня канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль и Сирия ранее договорились поддерживать определенный «статус-кво» в вопросах безопасности, однако Дамаск якобы оказался на грани его нарушения, разрешив Турции разместить военных на авиабазе. Израиль, по утверждению канцелярии премьера, неоднократно предупреждал сирийские власти, что такое размещение будет представлять угрозу его безопасности. В заявлении говорится, что Израиль «не потерпит угроз своей безопасности», но готов к возвращению к прежнему статус-кво.

Турецкая сторона не подтвердила, что собиралась размещать войска на базе. 19 августа Управление по коммуникациям администрации президента Турции назвало утверждения канцелярии Нетаньяху несостоятельными и заявило, что они призваны оправдать «незаконные авиаудары» по суверенитету и территориальной целостности Сирии. Анкара также связала действия Нетаньяху с предстоящими выборами в Израиле и заявила, что продолжит сотрудничать с сирийским правительством для обеспечения стабильности в стране.

При этом турецкие военные действительно проявляли интерес к Абу-эд-Духуру. Как сообщает AP со ссылкой на сирийских чиновников, турецкая военная делегация посетила авиабазу всего за несколько часов до израильского удара. База долгое время фактически не использовалась после боев во время гражданской войны, однако в последнее время ее восстанавливали. Financial Times пишет, что делегация из Турции осматривала ход этих работ.

Атаку резко раскритиковали и в Вашингтоне. Спецпосланник президента США по Сирии и посол США в Турции Том Баррак заявил, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» подтвержденными израильскими ударами по Абу-эд-Духуру, которые он назвал «ненужной эскалацией, не способствующей региональной стабильности». Баррак призвал стороны проявлять сдержанность и решать разногласия посредством переговоров.

Позднее Баррак рассказал Reuters, что США работают над созданием механизма предотвращения конфликтов между Турцией, Израилем и Сирией, который позволил бы сторонам обмениваться информацией о военной активности. По словам американского спецпосланника, Турция не ожидала удара по базе и случившееся создавало риск военного ответа со стороны Анкары.

После свержения Башара Асада в декабре 2024 года Турция стала одним из главных внешних союзников новых сирийских властей и помогает им восстанавливать вооруженные силы. Израиль, напротив, регулярно наносит удары по сирийской военной инфраструктуре и стремится ограничить усиление военного присутствия Турции в стране. Financial Times отмечает, что атака на Абу-эд-Духур вывела на новый уровень соперничество двух крупнейших военных держав региона: Турция входит в НАТО и располагает второй по численности армией альянса после США.