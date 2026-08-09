Россия и Сирия подписали меморандум о преобразовании российских военных баз в совместные учебно-тренировочные центры

Россия и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании, который касается организации российского присутствия на сирийском побережье. Как сообщает сирийское государственное информагентство Sana со ссылкой на МИД Сирии, документ подразумевает преобразование российских военных баз Хмеймим и Тартус в совместные учебно-тренировочные центры.

В министерстве отметили, что соглашение стало результатом переговоров, продолжавшихся полтора года. Согласно документу, Сирия возьмет на себя управление гражданскими объектами, такими как аэропорт Хмеймим и причал для торговых судов в порту Тартус, чтобы постепенно интегрировать эти объекты в гражданскую инфраструктуру страны.

Меморандум предусматривает переходный период сроком в три месяца, после чего новые договоренности вступят в силу.

Российские базы — авиабаза Хмеймим и база ВМФ Тартус — располагаются в сирийской провинции Латакия, на берегу Средиземного моря. После свержения режима Башара Асада, бывшего союзником Москвы, в декабре 2024 года Россия начала выводить силы и технику из Сирии. В конце 2024 — начале 2025 года с военно-морской базы в Тартусе были вывезены значительные объемы вооружения и военной техники.

В январе Reuters со ссылкой на сирийские источники сообщило, что Россия также начала вывод войск с авиабазы Камышлы на северо-востоке Сирии. По данным агентства, часть личного состава и техники перебрасывали на авиабазу Хмеймим, другая часть возвращалась в Россию. Сообщалось также, что Москва пытается переориентировать Тартус на коммерческое использование. По данным Reuters , сирийская компания Rus Line совместно с российскими партнерами готовит создание в порту Тартус логистического хаба для перевалки российских грузов — зерна, угля, древесины, стали и другой продукции.