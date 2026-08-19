Демократы Флориды выбрали кандидатом в Сенат США социалистку Энджи Никсон, которой противостоял умеренный кандидат Алекс Виндман

Демократы Флориды выбрали кандидатом в Сенат США от Демпартии депутата законодательного собрания штата Энджи Никсон, демократическую социалистку, которая обыграла на праймериз бывшего сотрудника Совета национальной безопасности Алекса Виндмана — ключевую фигуру в деле о первом импичменте Дональда Трампа, сообщает Associated Press. Победа Никсон открывает ей путь к борьбе за место сенатора-республиканки Эшли Муди, которую губернатор Рон Десантис назначил на освободившееся место после того, как Марко Рубио, занимавший его прежде, стал госсекретарем в администрации Трампа.

Отмечается, что предвыборная гонка обнажила противоречия внутри Демократической партии между стремлением воодушевить либеральных избирателей, которые ждут бескомпромиссных кандидатов, и опасением оттолкнуть независимых и умеренных избирателей, чья поддержка решает исход выборов в колеблющихся штатах. Южный региональный директор движения за права рабочих Working Families Party Бритни Уэйли заявила:

«Если вас удивили сегодняшние результаты выборов, значит, вы недостаточно внимательно следили за тем, что происходит на Юге. Сегодняшние результаты должны стать сигналом для истеблишмента, который считает, что популистское послание не может победить на Юге. Кампания Энджи доказывает: избиратели откликаются на смелую экономическую программу, отвечающую их насущным потребностям».

Никсон, которую поддержали конгрессвумен Рашида Тлейб от Мичигана и Ильхан Омар от Миннесоты, недавно вступила в организацию «Демократические социалисты Америки». Она выступает за всеобщее здравоохранение и доступный уход за детьми, а также открыто критикует внешнюю политику США и войну в Газе. В мае Никсон протестовала против передела избирательных округов, который проводило законодательное собрание Флориды с республиканским большинством, — она кричала через мегафон во время слушаний, за что получила выговор от комитета по этике, но заслужила похвалу со стороны демократических союзников и правозащитников в сфере избирательных прав.

Виндман собрал на свою кампанию около $16 млн и к концу июля потратил более $9 млн, тогда как Никсон удалось собрать чуть менее $1 млн. Прогрессисты сразу же заявили о ее победе как о признаке растущего влияния левого крыла партии в регионе — ранее прогрессивные кандидаты уже обходили центристов на праймериз демократов в Колорадо, Нью-Йорке и Мэне.

Виндман работал в Совете национальной безопасности Белого дома в первый президентский срок Трампа, и его показания сыграли центральную роль в первом импичменте Трампа — из-за телефонного разговора, в котором тот требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Джо Байдена и его семьи. Его брат-близнец Юджин Виндман, также служивший в Совете нацбезопасности, сейчас представляет Вирджинию в Конгрессе от Демократической партии. Признавая поражение, Виндман сказал: