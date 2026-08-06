Кандидаты-социалисты в США побеждают, собирая аудиторию и донаты через левые стримы, минуя истеблишмент Демпартии — Reuters

Прогрессивные кандидаты один за другим выигрывают праймериз Демократической партии, опираясь на быстрорастущую левую медиасреду, которая позволяет им строить общенациональную известность в обход истеблишмента Демпартии. Об этом пишет Reuters.

Для депутата заксобрания Пенсильвании Криса Рабба, демократического социалиста, недавно обошедшего более умеренного соперника на праймериз в Конгресс, ключевую роль сыграли выступления в шоу The Majority Report with Sam Seder и Breaking Points. По его словам, такие эфиры повышают его узнаваемость, придают ему легитимность и помогают собирать деньги.

Во вторник прогрессист Абдул Эль-Сайед с минимальным перевесом выиграл праймериз демократов в Сенат от Мичигана у Хейли Стивенс, которую поддерживало руководство партии. Отмечается, что бывший чиновник системы здравоохранения штата и восходящая звезда левых медиа многократно уступал сопернице по расходам на телерекламу, которую финансировали произраильские и другие внешние группы, вложившие десятки миллионов долларов, — но всё же победил в колеблющемся штате, который в 2024 году взял республиканец Дональд Трамп.

Мир левых сайтов, подкастеров, YouTube-ведущих и стримеров, многие из которых смешивают публицистику с активизмом, дает кандидатам дружественную площадку для отработки повестки — от всеобщего здравоохранения до ликвидации иммиграционной службы ICE и прекращения военной помощи Израилю, отмечает Reuters. Экс-ведущий MSNBC Мехди Хасан, запустивший в 2024 году собственное издание Zeteo, говорит о спросе на иные точки зрения. У Zeteo сейчас 700 тысяч подписчиков на платформе Substack — на 50% больше, чем год назад, у шоу Сэма Седера более 2 млн подписчиков на YouTube, а у комментатора и активиста Хасана Пайкера — свыше 3 млн подписчиков на Twitch.

Соведущая Breaking Points Кристал Болл участвовала в августовском стрим-фандрайзинге в пользу Эль-Сайеда и других прогрессистов Мичигана, а Пайкер на прошлой неделе агитировал за Франческу Хонг, претендующую на пост губернатора Висконсина, и пришел на вечеринку Эль-Сайеда в Детройте в ночь подсчета голосов. Сам Седер признаёт, что его аудитория — уже убежденные его сторонники, но именно они, по его словам, идут агитировать независимых избирателей. Профессор Джорджтаунского университета Ханс Ноэл отмечает, что такие площадки мобилизуют тех, кому платформа Демпартии кажется слишком пресной, однако «фракционные голоса» не всегда настроены на компромисс, а это создает проблему для кандидатов вроде Эль-Сайеда на всеобщих выборах.

Ранее прогрессисты обошли центристов на праймериз демократов в Колорадо, Нью-Йорке и Мэне — как отмечало Associated Press, избиратели ищут кандидатов, которые отказываются от корпоративных денег и позиционируют себя как борцов с истеблишментом. В Нью-Йорке серию праймериз в Конгресс выиграли союзники мэра-социалиста Зохрана Мамдани.