На праймериз Демократической партии США в Колорадо кандидаты из ее левого крыла обошли центристов

Праймериз демократов в Колорадо принесли партии сразу несколько неожиданных результатов: сторонники левого крыла обошли многолетних действующих политиков, сообщает Reuters.

Демократическая социалистка Мелат Кирос победила в первом избирательном округе штата парламентского ветерана Диану ДеГетте, которая занимала место в Палате представителей с 1996 года. ДеГетте собрала на кампанию $1,4 млн против $660 тысяч у Кирос — эфиопки по происхождению, бывшего юриста из Нью-Йорка и критика Израиля, которую поддержал сенатор Берни Сандерс. Оба кандидата выступают за всеобщее медобеспечение (программу Medicare for All) и упразднение Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), но расходятся по Израилю: Кирос призывает прекратить военную помощь Тель-Авиву, тогда как ДеГетте поддерживает только поставки оборонительного вооружения.

В восьмом округе штата, который считается одним из ключевых для контроля над Конгрессом, прогрессивный депутат законодательного собрания Колорадо Мэнни Рутинел обошел на праймериз коллегу по партии Шеннон Берд. Округ сейчас удерживает республиканец Гейб Эванс, который в 2024 году отбил его у демократки Ядиры Каравeo с отрывом менее процентного пункта, а Дональд Трамп победил там с преимуществом менее двух пунктов. У Эванса на счету $3,4 млн для будущей кампании, у Рутинела — $910 тысяч, у Берд была $291 тысяча. Иммиграция стала ключевой темой праймериз в округе с высокой долей латиноамериканского населения.

На праймериз кандидатов в губернаторы сенатор США Майкл Беннет уступил генеральному прокурору штата Филу Уайзеру — тот, по всей видимости, выиграл за счет серии судебных исков против администрации Трампа, тогда как Беннет опирался на опыт работы в Вашингтоне. Беннет останется в Сенате, куда он переизбрался, и его следующие выборы состоятся не раньше 2028 года.

Как отмечает AP, результаты праймериз в Колорадо, Нью-Йорке и Мэне показывают, что демократические избиратели ищут новое поколение кандидатов, которые отказываются от корпоративных денег политических комитетов, занимают более жесткую позицию по Израилю и позиционируют себя как борцов с истеблишментом.

В Нью-Йорке союзники мэра, демократического социалиста Зохрана Мамдани, уже одержали победу на серии праймериз Демократической партии по выборам в Конгресс. В то же время AP пишет, что республиканец Эванс уже использует победу Рутинела против демократов: он заявил, что партия выбрала «леворадикального социалиста в духе Мамдани», который поддерживает отказ от нефти и газа и сокращение финансирования полиции.

Единственным действующим политиком, который удержал позиции, стал 74-летний сенатор Джон Хикенлупер — он отбил неожиданно сильный вызов от прогрессивной сенаторши штата Джули Гонзалес, профсоюзного организатора, выступающей за эмбарго на поставки оружия Израилю и ограничение полномочий ICE. Хикенлупер собрал на кампанию почти $10 млн против $870 тысяч у Гонзалес, хотя ее поддержали профсоюзы и левые организации.