Кандидаты демократического социалиста, мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, победили на праймериз Демпартии

Союзники мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани одержали победу на серии праймериз Демократической партии по выборам в Конгресс США, и эти результаты «ударной волной прошлись по всей партии», отмечает The New York Times. Кандидаты, которых поддержал мэр, обыграли сразу двух действующих конгрессменов из истеблишмента — за ними стояли крупные профсоюзы и лидер демократов в Палате представителей. Еще один кандидат от Мамдани победил на праймериз за открытое место в Конгрессе, а несколько демократических социалистов, которых он поддержал, лидировали и на более низких уровнях бюллетеня.

Бывший городской контролер Брэд Лэндер, которого Мамдани лично убеждал пойти на выборы, обыграл с разницей около 30 процентных пунктов конгрессмена Дэниела Голдмана — наследника состояния Levi Strauss, который ранее выступал против мэра и был тесно связан с произраильским лобби AIPAC. В соседнем округе депутат ассамблеи штата Клэр Вальдес, тоже выдвинутая по предложению Мамдани, неожиданно победила на открытых выборах главу Бруклина Антонио Рейносо — несмотря на то, что соперника поддерживали уходящая в отставку конгрессвумен Нидия Веласкес, Партия трудящихся семей и почти все крупные профсоюзы города. А в 13-м округе, охватывающем районы с преимущественно черным и доминиканским населением, малоизвестная активистка Дариализа Авила Шевалье на считаные проценты обогнала влиятельного председателя Латиноамериканского конгресс-кокуса Адриано Эспайлата.

Все месяцы перед голосованием Мамдани лично занимался этими тремя ключевыми гонками — выступал на митингах до глубокой ночи в последние дни кампании и называл выборы референдумом о будущем курсе партии. Поздно вечером во вторник, 23 июня, стоя на победном вечере в Бруклине под лозунги «Свободу Палестине» и «Демократические социалисты Америки», он заявил, что год назад начало движению было положено.

Когда результаты будут официально подтверждены, число демократических социалистов в Конгрессе благодаря победам союзников мэра удвоится — с двух до четырех. Демократический консультант Джон Пол Лупо, в прошлом советник экс-мэра Билла де Блазио, назвал произошедшее «сейсмическим» сдвигом. При этом сами праймериз прошли в округах, где Мамдани и так уверенно победил год назад на выборах мэра — то есть, как отмечается, говорить о расширении его электоральной базы пока нельзя, хотя его готовность идти на серьезный политический риск и способность переносить собственную популярность на других кандидатов проявились в полной мере.

Активность мэра не обошлась без потерь среди прежних союзников, пишет NYT: он испортил отношения с Партией трудящихся семей, видными черными и латиноамериканскими демократами, профсоюзами и частью горсовета — то есть с теми, кто поддерживал его на выборах мэра и сейчас участвует в реализации его повестки. Особое недовольство вызвало решение Мамдани в мае поддержать Авилу Шевалье против Эспайлата, который годом ранее, в отличие от многих, обеспечил мэру голоса латиноамериканской общины. Генпрокурор штата Летиция Джеймс, которая поддерживала Мамдани на выборах мэра, но в этих праймериз оказалась по другую сторону, назвала результаты «тревожным звонком» и отметила обиду, которую испытывают сейчас в цветных сообществах. Бывший глава предвыборного штаба Демократической партии в Конгрессе Хауард Вулфсон предупредил, что республиканцы постараются максимально использовать самые радикальные голоса внутри Демпартии, а после этих праймериз у них появится больше материала для атак. Таким образом он намекнул на резкие старые высказывания Авилы Шевалье, которые могут навредить умеренным демократам в колеблющихся округах на ноябрьских выборах в Конгресс.

Зоран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2025 года, набрав 50,4% голосов и обогнав экс-губернатора Эндрю Куомо.