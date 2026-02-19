Мэр Нью-Йорка Мамдани создает в городе службу психиатрической помощи, которая будет выезжать на некоторые вызовы 911 вместо полиции

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани намерен реализовать предвыборное обещание и создать Департамент общественной безопасности — гражданскую службу, которая будет реагировать на часть вызовов 911, связанных с психическими расстройствами и бездомностью, вместо полицейских, сообщает the New York Times. По замыслу мэра, на такие случаи будут направляться специалисты по психическому здоровью.

Для координации работы нового ведомства Мамдани планирует до весны нанять вице-мэра, который займется определением полномочий департамента совместно с первым вице-мэром Дином Фулейханом. По данным двух высокопоставленных чиновников мэрии, новый заместитель де-факто заменит существовавшую при предыдущем мэре Эрике Адамсе должность вице-мэра по общественной безопасности. Адамс, бывший полицейский капитан, делал ставку на силовые методы управления городом.

Мамдани, называющий себя демократическим социалистом, предложил создать департамент еще в ходе предвыборной кампании. Согласно его плану, бюджет ведомства составит $1,1 млрд: около $605 млн предполагается перераспределить из существующих городских программ, еще $455 млн — получить за счет «повышения эффективности госуправления и сокращения расходов». В предварительный бюджет, представленный на этой неделе, финансирование департамента включено не было, однако ожидается, что вопрос будет решен в ходе переговоров с городским советом до 1 июля — начала нового финансового года.

Поводом ускорить работу над инициативой послужил инцидент в Квинсе: офицер полиции застрелил 22-летнего Джабеза Чакрабарти, больного шизофренией, которому семья вызывала медицинскую помощь. Мамдани, лично встретившийся с родственниками погибшего, заявил, что тот нуждался в психиатрическом лечении, а не в уголовном преследовании, и потребовал ускорить создание нового ведомства. Он сказал:

«Именно поэтому я предложил создать Департамент общественной безопасности — чтобы выстроить систему психиатрической помощи, основанную на профилактике и постоянном уходе, а не на экстренном реагировании, при котором офицеры вынуждены справляться с этим в одиночку».

Законопроект о создании департамента был внесен в горсовет в прошлом году и недавно повторно внесен при поддержке союзников Мамдани. Его автор, представитель от Бруклина Линкольн Рестлер, настаивает на законодательном, а не исполнительном пути создания ведомства, чтобы оно стало постоянным институтом, а не временной структурой, учрежденной указом мэра. Отмечается, что ключевым препятствием может стать позиция спикера горсовета Джули Менин, которая пока лишь обещала «изучить» планы Мамдани.

22 ноября президент США Дональд Трамп впервые встретился с Мамдани. Политики, которые в последние месяцы регулярно оскорбляли друг друга в публичных заявлениях, после встречи в Белом доме обменялись комплиментами и пообещали сотрудничать в борьбе с преступностью и дороговизной жилья в Нью-Йорке. Трамп разрешил Мамдани называть себя фашистом (что тот делал до победы на выборах мэра города).

