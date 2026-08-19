В Венгрии закрыли дело против инкассаторов украинского «Ощадбанка», задержанных при Орбане с $40 млн, €35 млн и золотом

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) прекратила расследование против сотрудников украинского «Ощадбанка», задержанных в марте при перевозке $40 млн, €35 млн и 9 кг золота из Австрии в Украину. Ведомство пришло к выводу об отсутствии преступления, сообщил представляющий банк и инкассаторов адвокат Лорант Хорват. Об этом также пишет венгерское издание HVG.

По словам Хорвата, следствие полностью установило происхождение изъятых денег и драгоценных металлов: они перевозились в рамках межбанковской сделки между австрийским Raiffeisen Bank International AG и украинским государственным «Ощадбанком». Raiffeisen предоставил документы, подтверждающие происхождение банкнот и металлов, а также оплату со стороны «Ощадбанка». NAV установила, что активы не имели преступного происхождения, а признаков не только отмывания денег, но и каких-либо других преступлений обнаружено не было.

Семерых сотрудников «Ощадбанка» и два инкассаторских автомобиля венгерские силовики задержали 5 марта. В машинах находились $40 млн, €35 млн и 9 кг банковского золота, которые везли из Вены в Киев. «Ощадбанк» с самого начала утверждал, что речь идет о регулярной перевозке по договору с Raiffeisen, оформленной в соответствии с международными правилами и европейскими таможенными процедурами.

Венгерские власти при правительстве Виктора Орбана, напротив, заявляли о подозрениях в отмывании денег. Глава МИД Петер Сийярто допускал, что наличные могут принадлежать «украинской военной мафии», а отдельные политики правящей тогда партии «Фидес» утверждали, что деньги могли предназначаться для финансирования предвыборной кампании оппозиционной партии «Тиса». Как отмечает HVG, при этом груз следовал через Венгрию не в страну, а из нее — в сторону Украины.

Задержанных украинцев уже 6 марта депортировали из Венгрии. Киев заявлял, что их более суток удерживали в наручниках, не давали связаться с родственниками и украинским посольством, а МИД Украины называл действия венгерских властей «взятием заложников», «кражей» и «государственным терроризмом». Инкассаторские автомобили позднее вернули банку, а деньги и золото оставались в Венгрии на время расследования. «Ощадбанк» подтверждал, что машины были возвращены 12 марта.

После смены власти в Венгрии изъятые средства также вернули Украине. 6 мая «Ощадбанк» сообщил, что получил обратно все $40 млн, €35 млн и 9 кг золота; целостность упаковки была подтверждена представителями банка. Позднее были отменены и решения о депортации инкассаторов и запрете им на въезд в Шенгенскую зону.

В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан должен понести ответственность за обстоятельства рейда. Поводом стало расследование Telex, согласно которому операция против украинских инкассаторов проводилась по распоряжению аппарата тогдашнего премьер-министра. Сам Орбан через своего пресс-секретаря настаивал, что прежнее правительство и силовики действовали законно.