Орбан понесет ответственность за рейд против инкассаторов украинского «Ощадбанка», который он заказал — премьер Венгрии Мадьяр

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен ответить за то, как он руководил спецслужбами страны. С таким заявлением выступил нынешний глава правительства Петер Мадьяр после публикации, согласно которой экс-премьер лично распорядился провести мартовский рейд против инкассаторов украинского банка, пишет Bloomberg.

Орбан лично контролировал работу правоохранительных органов и спецслужб, написал Мадьяр в соцсети в среду. По его словам, именно бывший премьер решал, когда проводить обыски, а когда затягивать расследования.

Поводом для заявления стала публикация венгерского издания Telex. Журналисты выяснили, что за изъятием двух фургонов с деньгами и золотом стоял аппарат премьер-министра, в подчинении которого находились спецслужбы. В машинах, которые направлялись из Австрии в Украину, перевозили около $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Орбан, в тот момент проводивший провальную антиукраинскую избирательную кампанию, отдал приказ о рейде лично — об этом Telex сообщил со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявлял, что члены прежнего правительства всегда действовали в рамках закона, а изъятие активов было законным. Сейчас новые венгерские власти расследуют обстоятельства рейда против инкассаторов «Ощадбанка», включая незаконное задержание семерых украинцев, рассказал представлявший украинскую сторону адвокат Лорант Хорват. После выборов, которые Орбан проиграл, прокуратура оперативно сняла все обвинения, вернула изъятые активы и освободила подозреваемых.

Партия Мадьяра «Тиса» получила сверхбольшинство в парламенте, и теперь ее лидер обещает демонтировать становившийся все более авторитарным и коррумпированным режим Орбана, правившего 16 лет, а также восстановить верховенство права. В планах — отстранение лоялистов вроде президента страны, генпрокурора и высших судей, рассекречивание контрактов и создание ведомства для возврата разворованных госактивов. Мадьяр пообещал привлечь виновных к уголовной ответственности.

В марте 2026 года правительство Венгрии приняло постановление, по которому изъятые у сотрудников «Ощадбанка» деньги и золото должны были остаться в стране на время расследования. Венгерская сторона тогда утверждала, что цель проверки Национальной налоговой и таможенной службы — установить происхождение средств и цель их перевозки. Министр строительства и транспорта Янош Лазар связывал арест активов с конфликтом из-за остановки поставок по нефтепроводу «Дружба».