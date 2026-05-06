Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.62

EUR

87.89

OIL

97.22

Поддержите нас

6553

 

 

 

 

 

Новости

Изъятые в Венгрии $40 млн, €35 млн и золото «Ощадбанка» возвращены Украине — Зеленский

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула средства и ценности государственного «Ощадбанка», которые были изъяты венгерскими силовиками в марте этого года.

Речь идет о валюте и банковских металлах, перевозимых из Австрии в Украину. Тогда на территории Венгрии были задержаны два инкассаторских автомобиля и семеро сотрудников банка. Позднее транспорт вернули, однако деньги и золото остались у венгерской стороны. По данным украинских властей, Венгрия удерживала около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Инцидент произошел 5 марта. Венгерские власти заявили, что подозревают возможное отмывание денег, и начали расследование. При этом в «Ощадбанке» утверждали, что перевозка была плановой и осуществлялась в рамках контракта с австрийским Raiffeisen Bank International.

МИД Украины заявлял, что груз был оформлен по всем международным правилам, а венгерская сторона была заранее уведомлена о перевозке. Несмотря на это, инкассаторов, находившихся в статусе свидетелей, удерживали более суток — по данным Киева, в наручниках и с завязанными глазами. Украинская сторона также сообщала о проблемах с доступом к медицинской помощи у задержанных.

6 марта всех сотрудников банка депортировали из Венгрии с запретом на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.

Венгерские власти ранее заявляли, что изъятые средства и золото останутся в стране на время расследования, целью которого называлось установление их происхождения и назначения.

При этом, как писало венгерское издание Telex, министр строительства и транспорта Янош Лазар связывал ситуацию с конфликтом между Будапештом и Киевом из-за остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он заявлял, что Венгрия не намерена возвращать средства до урегулирования ситуации, и называл перевозку крупных сумм наличными подозрительной.

Теперь, по словам Зеленского, изъятые активы возвращены Украине. Подробности условий возврата на данный момент не уточняются. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. Переток влияния. Как операция США против Ирана и блокада пролива привели к усилению Китая, Украины и Турции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте