Изъятые в Венгрии $40 млн, €35 млн и золото «Ощадбанка» возвращены Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула средства и ценности государственного «Ощадбанка», которые были изъяты венгерскими силовиками в марте этого года.

Речь идет о валюте и банковских металлах, перевозимых из Австрии в Украину. Тогда на территории Венгрии были задержаны два инкассаторских автомобиля и семеро сотрудников банка. Позднее транспорт вернули, однако деньги и золото остались у венгерской стороны. По данным украинских властей, Венгрия удерживала около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Инцидент произошел 5 марта. Венгерские власти заявили, что подозревают возможное отмывание денег, и начали расследование. При этом в «Ощадбанке» утверждали, что перевозка была плановой и осуществлялась в рамках контракта с австрийским Raiffeisen Bank International.

МИД Украины заявлял, что груз был оформлен по всем международным правилам, а венгерская сторона была заранее уведомлена о перевозке. Несмотря на это, инкассаторов, находившихся в статусе свидетелей, удерживали более суток — по данным Киева, в наручниках и с завязанными глазами. Украинская сторона также сообщала о проблемах с доступом к медицинской помощи у задержанных.

6 марта всех сотрудников банка депортировали из Венгрии с запретом на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.

Венгерские власти ранее заявляли, что изъятые средства и золото останутся в стране на время расследования, целью которого называлось установление их происхождения и назначения.

При этом, как писало венгерское издание Telex, министр строительства и транспорта Янош Лазар связывал ситуацию с конфликтом между Будапештом и Киевом из-за остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он заявлял, что Венгрия не намерена возвращать средства до урегулирования ситуации, и называл перевозку крупных сумм наличными подозрительной.

Теперь, по словам Зеленского, изъятые активы возвращены Украине. Подробности условий возврата на данный момент не уточняются.