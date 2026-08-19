Фигуранты нового антикоррупционного расследования в Украине легализовали 150 млн гривен для уплаты залога за фигуранта дела «Мидас» — НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало на YouTube видео с подробностями операции «Форрест Гамп» — нового расследования против высокопоставленных чиновников, о котором впервые сообщили утром 19 августа. Как выяснилось, это дело связано с другим громким расследованием — операцией «Мидас».

«НАБУ и САП разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечивала легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен ($3,35 млн) наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу „Мидас“».

Как говорится в видео, 29 июня один из фигурантов дела «Мидас» был освобожден под залог. Из заявления НАБУ следует, что участники преступной группы обеспечили внесение этого залога за счет денег, полученных преступным путем. По данным следствия, злоумышленники установили контроль над «Сенс Банком» (Sense Bank) и использовали его в своих интересах.

«РБК-Украина» отмечает, что на опубликованных записях слышится имя «Герман», и предполагает, что речь идет о бывшем министре энергетики Германе Галущенко. Он проходит обвиняемым по делу «Мидаса» и был освобожден под залог в 150 млн гривен в конце июня.

По данным следователей, в преступную группу, осуществившую по операцию внесению залога, входили заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, бывший депутат Верховной рады, глава правления государственного банка и другие лица.

«Для реализации схемы группа использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им <...>. Первый транш в размере 50 млн гривен был доставлен в офис бывшего народного депутата и разделен. 15 млн гривен были получены доверенным лицом, а 35 млн переданы в конвертационный центр, так называемую прачечную».

В видео приводится аудиозаписи разговоров, на которых, как утверждается, звучит голос Ирины Мудрой. Вскоре после того, как НАБУ и САП сообщили о расследовании, президент Владимир Зеленский своим указом уволил Мудрую. «РБК Украина» сообщало, что по делу проходят также депутат Вадим Столар и бывший депутат Максим Микитась.

Расследовательский проект «Схемы» писал, что часть залога за Галущенко внесли через три фирмы: «Тетрас Оптима» (54 млн), «Гиран Констракт» (46 млн) и «Скайт Ритейл» (5 млн). Оставшиеся деньги внесли еще две компании. По данным журналистов, владелец одной из них фигурировал в расследовании НАБУ по делу о попытке дать взятку должностным лицам компании «Укрзалізниця».

Подробнее об операции «Мидас» — в материалах The Insider: