НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации из депутатов и чиновников Офиса президента

НАБУ и САП сообщили, что проводят «спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины». Как следует из сообщения в Telegram-канале НАБУ, к деятельности этой преступной организации причастны также чиновники Офиса президента Украины и другие лица.

Операция получила название «Форрест Гамп». НАБУ и САП пообещали сообщить подробности позднее.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает, что обыск проходит у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. По данным источников «РБК Украина», по делу проходят также депутат Вадим Столар и бывший депутат Максим Микитась.

В ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной и высокоуровневой схемы хищения средств в сфере энергетики, которую, по версии следствия, организовал соратник президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Эта операция, получившая название «Мидас», привела к отставке министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук, а также отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Галущенко и Ермак позднее были арестованы.