В Украине арестован бывший министр энергетики Герман Галущенко

Высший антикоррупционный суд Украины 17 февраля избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Его отправили под стражу на 60 дней — до 15 апреля — с возможностью внесения залога в размере 200 млн гривен.

Как сообщили в ВАКС, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров. Обвинение настаивало на залоге в 425 млн гривен. Сам Галущенко, отвечая на вопрос судьи, заявил, что смог бы внести 30 млн гривен.

В случае внесения залога экс-министру запрещено покидать пределы Киева и Киевской области, а также общаться с Тимуром Миндичем, Цукерманом, Миронюком и Басовым. Кроме того, он обязан носить электронный браслет, по первому требованию являться к следователю и прокурору, уведомлять об изменении места жительства и сдать заграничные паспорта.

Галущенко заявил, что не согласен с размером залога и намерен обжаловать решение суда.

Бывший министр также отверг обвинения в том, что оплачивал обучение сына в престижном колледже в Швейцарии. По его словам, расходы взяли на себя родственники и крестный отец, добавив, что у него «много кумовьев, все они богатые».

Галущенко был задержан 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины. Детективы НАБУ подозревают его в причастности к операции «Мидас», связанной с возможным хищением средств в компании «Энергоатом». Ему инкриминируют участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255 УК Украины) и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК).

Галущенко возглавлял Министерство энергетики с 2021 по 2025 год, а затем с июля по ноябрь 2025 года занимал пост министра юстиции. В ноябре Верховная рада отправила его в отставку на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

По данным следствия, одним из предполагаемых соорганизаторов схемы в рамках дела «Мидас» является бизнесмен Тимур Миндич.

