В ДНК современного человека нашлись следы двух ранее неизвестных предков — исследование

Американские ученые нашли в ДНК современного человека следы двух вымерших видов гоминидов, о которых не было известно ранее. При проведении исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science, использовался новый метод Trace, который позволяет выявить прошлые скрещивания без образцов древней ДНК.

Согласно исследованию, один из этих видов скрестился с Homo sapiens более 50 тысяч лет назад. Генетически материал второго попал в ДНК человека разумного через денисовцев, еще одного вымершего вида людей, более 200 тысяч лет назад.

Более ранние исследования уже предполагали, что геном современного человека содержит генетический материал не только неандертальцев и денисовцев, о чем было известно, но и других, неизвестных гоминидов. Теперь ученые выяснили, когда и как их генетический материал попал в ДНК современного человека.

«Нам больше не нужно ждать, когда найдутся окаменелости исключительной сохранности, чтобы получить информацию о вымерших человеческих популяциях. Геномы ныне живущих людей содержат следы этих древних предков, и генеалогические методы позволяют нам восстановить часть этой скрытой истории», — рассказала соавтор исследования Прия Мурджани, эволюционный генетик из Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые проанализировали более 500 геномов ныне живущих людей из базы данных, созданной для каталогизации генетических вариаций. Новая методика позволила воссоздать генеалогические связи между различными участками ДНК Homo sapiens, построив семейное древо, которое показало, как генетические сегменты связаны общим происхождением.

Homo sapiens, неандертальцы и денисовцы произошли от общего предка в Африке. Предки современных людей стали отдельной ветвью примерно 550–765 тысяч лет назад. Предки неандертальцев и денисовцев разошлись на две ветви позднее, а затем распространились по Евразии. Около 300 тысяч лет назад часть Homo sapiens мигрировала из Африки, после чего вид также начал распространяться по Евразии, в том числе скрещиваясь с неандертальцами и денисовцами. Современные люди унаследовали небольшую часть своей ДНК от неандертальцев либо денисовцев.