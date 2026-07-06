Ученые нашли доказательства культурной преемственности между неандертальцами и людьми современного типа

Неандертальцы и первые современные люди, жившие в одной и той же пещере на территории нынешней Турции с разницей в несколько тысяч лет, вели практически одинаковый образ жизни. К такому выводу пришли ученые, изучившие пещеру Учагызлы II на средиземноморском побережье северного Леванта, результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Пещера расположена примерно в 12 метрах над уровнем моря, недалеко от реки Оронт, которая исторически считается северной границей Леванта — региона, служившего своеобразным коридором для расселения людей между Африкой и Евразией. Раскопки в одной из камер пещеры позволили выделить три слоя отложений возрастом от 77 до 47 тысяч лет. Судя по найденным зубам и фрагменту челюсти, самый нижний и средний слои (от 77 до 59 тысяч лет назад) оставили неандертальцы, а верхний слой (от 59 до 47 тысяч лет назад) — уже представители Homo sapiens.

Смена вида обитателей пещеры почти никак не отразилась на укладе их жизни. Оба вида изготавливали каменные орудия по схожим технологиям, характерным для позднего среднего палеолита, охотились на одних и тех же животных — в основном на благородных оленей, косуль, диких коз и кабанов — и обрабатывали добычу практически одинаково.

И неандертальцы, и люди современного типа собирали и приносили в пещеру одни и те же морские раковины, не связанные с питанием. Чаще всего это была ракушка Columbella rustica — несъедобный морской моллюск, который, судя по всему, использовался как украшение. Часть раковин была продырявлена, а на одной обнаружены следы нагрева, изменившего ее цвет, — вероятно, это было частью декоративной обработки. Раньше такую традицию связывали исключительно с людьми современного типа, но новые находки показывают, что неандертальцы, похоже, ценили эти ракушки так же.

Авторы отмечают, что подобная культурная преемственность отличается от картины, которая наблюдалась, например, в пещере Мандрен во Франции, где слои с неандертальскими и человеческими орудиями чередовались, резко сменяя друг друга. В Учагызлы же смена видов, судя по всему, произошла плавно, без заметного культурного разрыва — как будто у неандертальцев и людей современного типа был общий набор навыков и привычек, характерных именно для этой местности.

Ученые пока не могут точно объяснить, почему поведенческие традиции сохранялись неизменными на протяжении 20 тысяч лет, несмотря на смену видов. Одна из гипотез — неандертальцы и люди современного типа в этом регионе контактировали друг с другом и перенимали культурные практики. Авторы работы подчеркивают, что находки в Учагызлы II дополняют пробел в летописи миграции Homo sapiens из Африки и ставят новые вопросы о том, насколько тесно биологическая и культурная эволюция человека были связаны друг с другом.