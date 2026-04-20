Генетика ранних неандертальцев из польской пещеры оказалась общей с их сородичами из Франции и Кавказа — исследование

Ученые впервые восстановили генетику сразу нескольких неандертальцев, живших в Центральной Европе более 90 тысяч лет назад. Анализ девяти зубов из польской пещеры Стайня позволил реконструировать митохондриальные геномы восьми особей — это древнейшая коллекция геномов неандертальцев к северу от Карпат. Всего зубы принадлежали как минимум семи, а возможно, и восьми разным особям. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Молекулярное датирование показало, что все они жили примерно 92–120 тысяч лет назад, во время межледникового периода перед последним оледенением Европы. Центральная и Восточная Европа в то время были вполне обитаемыми территориями, и неандертальцы активно ее осваивали.

Особенный интерес исследователей вызвали три зуба с идентичной митохондриальной ДНК. Они были найдены в разных слоях пещеры, что поначалу сбивало с толку — специалисты предполагали, что, возможно, осадочные породы просто перемешались со временем. Морфологический анализ показал, что двое из них — дети, а третий — взрослый. Исследователи допускают, что дети и взрослый могли быть близкими родственниками по материнской линии — например, матерью и детьми или бабушкой и внуками.

ДНК неандертальцев из Стайни оказалась очень похожа на генетические профили особей, найденных в совершенно других местах — например, во французской пещере Мандрен, на Кавказе и на юге Иберийского полуострова. Это означает, что такая митохондриальная линия была широко распространена по всей Европе за десятки тысяч лет до того, как ее вытеснила генетика «поздних» неандертальцев. Центральная Европа в тот период, судя по всему, не находилась «на отшибе» в этом плане, как это было позже, а являлась частью единого обитаемого пространства.

Отдельный раздел исследования посвящен полемике вокруг неандертальца по прозвищу Торин, найденного во Франции. Другая группа ученых ранее утверждала, что он жил около 50 тысяч лет назад и был генетически изолирован от остальных. Авторы нынешней работы убедительно показывают, что это датирование основано на некорректном применении радиоуглеродного метода. Новые данные помещают Торина в ту же эпоху, что и стайнинских неандертальцев, — около 100 тысяч лет назад.

Авторы подчеркивают, что Польша и соседние регионы к северу от Карпат — не периферия неандертальского мира, а его важная часть. Именно здесь, по всей видимости, пересекались популяции, которые затем расселились по Западной Европе и Кавказу. Исследование показывает, что генетический и культурный обмен между группами неандертальцев в межледниковье был куда более интенсивным, чем предполагалось еще несколько лет назад.