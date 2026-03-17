Неандертальцы были более оседлыми, чем считалось: гигантские слоны сами приходили к их стоянке — исследование

Ученые выяснили, что гигантские прямобивневые слоны, которых неандертальцы убивали и разделывали у немецкого озера Ноймарк-Норд около 125 тысяч лет назад, приходили туда издалека — некоторые животные преодолевали путь до 300 км. К такому выводу пришла международная группа исследователей, проанализировав зубную эмаль четырех особей. Статья вышла в журнале Science Advances.

Прямобивневый слон был крупнейшим наземным животным европейского плейстоцена: самцы весили до 13 тонн и значительно превосходили размерами как современных слонов, так и шерстистых мамонтов. В Ноймарк-Норде (земля Саксония-Анхальт, Германия) обнаружены останки более 70 особей этого вида — крупнейшее в мире скопление подобных находок. Следы разделки на костях свидетельствуют, что животных здесь целенаправленно добывали неандертальцы.

Исследователи применили метод изотопного анализа зубной эмали: по соотношению изотопов стронция в разных слоях зуба можно восстановить, где именно паслось животное на протяжении многих лет. Зуб слона формируется около восьми лет и хранит геохимическую «летопись» его маршрутов — почвы и вода в разных регионах различаются по изотопному составу. Дополнительно ученые определили пол животных по белкам зубной эмали: три из четырех особей оказались самцами.

Два самца из четырех изученных показали изотопный профиль, характерный для регионов в радиусе до 300 км от Ноймарк-Норда — горных массивов Гарц, Рудных гор и Тюрингии. Судя по всему, эти животные бóльшую часть жизни провели в лесистых горных районах, а к озерному комплексу пришли уже взрослыми, после того как у них полностью сформировались зубы. Анализ изотопов углерода и кислорода подтвердил, что «чужаки» питались в более темном, закрытом лесном пологе, тогда как местные особи держались в полуоткрытом ландшафте вблизи озер.

Исследователи полагают, что озера Ноймарк-Норда служили точкой притяжения для слонов из разных популяций — подобно тому, как лесные слоны в современной Африке собираются на открытых полянах ради воды и минеральных солей. Неандертальцы, судя по всему, использовали это скопление животных в свою пользу. Преобладание взрослых самцов среди убитых особей объясняется не только их размером — такие животные обычно держатся поодиночке и потому гораздо уязвимее, чем самки, живущие группами.

Ранее сообщалось, что неандертальцы из того же Ноймарк-Норда систематически извлекали жир из костей убитых животных с помощью воды и нагревания, фактически открыв «жировой завод». Это говорит о высоком уровне организации неандертальского общества: они умели планировать охоту, рационально использовать добычу и, вероятно, были намного менее мобильны, чем принято считать, — очаг позволял им подолгу оставаться на одном месте.

