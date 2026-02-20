Осложнения беременности сыграли решающую роль в вымирании неандертальцев — исследование

Международная группа исследователей выдвинула новую гипотезу о причинах вымирания неандертальцев. Согласно работе, опубликованной в Journal of Reproductive Immunology, одним из факторов могли стать преэклампсия и эклампсия — потенциально смертельные осложнения беременности, связанные с резким повышением артериального давления и судорогами.

Авторы работы предполагают, что у неандертальских женщин отсутствовал защитный механизм, который есть у современных людей. У человека, когда плацента недостаточно глубоко прикрепляется к стенке матки и посылает сигналы стресса, организм матери нередко игнорирует их, не допуская опасного роста давления. Неандертальцы, по версии ученых, были лишены этой защиты, из-за чего осложненные беременности с большей вероятностью заканчивались гибелью матери.

К такому выводу исследователи пришли, сопоставив современные медицинские данные с древней ДНК неандертальцев. Они выявили генетические различия, которые могли влиять на регуляцию артериального давления при беременности. Кроме того, ученые указывают, что неандертальцы жили небольшими изолированными группами с крайне низким генетическим разнообразием, а значит, родители нередко были генетически схожи между собой. Это могло мешать иммунной системе матери нормально воспринимать плод и дополнительно повышало риск осложнений.

Используя современные клинические данные, авторы исследования смоделировали, как повышенная материнская смертность могла сказаться на древних популяциях. По их оценкам, этот фактор мог существенно ускорить демографический упадок неандертальцев, исчезнувших из палеонтологической летописи около 40 тысяч лет назад.

Прямых доказательств того, что преэклампсия была широко распространена среди неандертальцев, пока нет. Следующим шагом ученые называют экспериментальную проверку: они намерены протестировать неандертальские генные варианты, чтобы выяснить, вызывают ли те воспалительные реакции, характерные для преэклампсии.

В прошлом году антропологи из Нью-Йоркского университета с помощью компьютерного моделирования составили карту возможных маршрутов, которыми неандертальцы могли преодолеть около 3250 км из Западной Европы в Восточную Евразию менее чем за 2000 лет. Исследование показало, что древние люди использовали речные русла как естественные магистрали, а также что они путешествовали в теплые периоды между 120 тысячами и 60 тысячами лет тому назад. Ранее ученые знали о существовании этой миграции, но конкретные пути оставались загадкой из-за недостатка археологических памятников, связывающих регионы.