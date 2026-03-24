Почти все поздние неандертальцы были потомками одной небольшой группы с территории современной Франции — исследование

Почти все «поздние» неандертальцы — те, что жили в последние 20–25 тысяч лет перед вымиранием, — происходят от одной небольшой группы, которая укрылась на юго-западе нынешней Франции во время сурового ледникового периода. К такому выводу пришла международная группа ученых, которая провела масштабный генетический анализ останков неандертальцев с шести древних стоянок — в Бельгии, Франции, Германии и Сербии — и реконструировала последние десятки тысяч лет истории этого вида. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Оказалось, что примерно 65 тысяч лет назад популяция европейских неандертальцев пережила масштабное генетическое замещение. Более ранние генетические линии были практически полностью вытеснены. Этому предшествовало резкое сжатие ареала обитания. Анализ тысяч мест археологических раскопок показал, что примерно 80 тысяч лет назад неандертальцы, прежде широко расселившиеся от Пиренейского полуострова до Чёрного моря, начали концентрироваться в одном районе. К 70–60 тысячам лет назад почти все следы их присутствия сосредоточились в южной Франции — по всей видимости, именно там находилось последнее климатическое убежище, где вид пережил пик ледникового периода. Затем неандертальцы снова расселились по Европе — но уже генетически однородные, фактически потомки одной группы.

В числе новых находок — коренной зуб неандертальца из пещеры Пештурина в Сербии, возраст которого оценивается примерно в 110 тысяч лет. Эта особь, как и неандертальцы из французского Туртуарака, генетически принадлежит к более древним линиям — тем, что предшествовали «бутылочному горлышку», образовавшемуся 65 тысяч лет назад, и впоследствии исчезли.

Авторы также зафиксировали резкое сокращение эффективной численности популяции, начавшееся примерно 45 тысяч лет назад и достигшее минимума около 42 тысяч лет назад — незадолго до полного исчезновения неандертальцев. По времени это совпадает с появлением в Европе анатомически современных людей.

Исследователи подчеркивают, что генетическая однородность поздних неандертальцев вовсе не означала культурного однообразия — их материальная культура в тот период оставалась разнообразной. Точный масштаб замены популяции станет понятен лишь после анализа ядерной ДНК новых образцов, однако уже сейчас работа показывает, что история неандертальцев была куда более сложной, чем простое постепенное угасание. Ей сопутствовали катастрофы, выживание в убежищах и новые экспансии.

Ранее международная группа исследователей выдвинула новую гипотезу о причинах вымирания неандертальцев. Согласно этой работе, одним из факторов могли стать преэклампсия и эклампсия — потенциально смертельные осложнения беременности, связанные с резким повышением артериального давления и судорогами.