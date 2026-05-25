Новости

Зубы неандертальцев из французской пещеры Пейр раскрыли неожиданное анатомическое разнообразие внутри этой региональной группы

The Insider
Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana 2

Анализ девяти зубов, найденных во французской пещере Пейр, показал, что неандертальцы эпохи среднего плейстоцена были куда разнообразнее, чем считалось прежде. Исследование, опубликованное в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, впервые применило к образцам сразу несколько методов — морфометрию, геометрическую морфометрику и анализ толщины зубной эмали.

Пещера Пейр в долине Роны была заселена древними людьми примерно 250 тысяч лет назад. Именно тогда неандертальцы переживали сложный переходный период между своими ранними предками и «классическими» неандертальцами позднего плейстоцена. Окаменелостей этого времени сохранилось ничтожно мало, что, как отмечается, делает пейрскую коллекцию особенно ценной.

Зубы из Пейра ближе всего к образцам того же возраста с других французских стоянок — Бьяш-Сен-Вааст и Монморен-Ла-Ниш. Вместе с тем многие черты роднят их и с куда более ранними неандертальцами с испанской стоянки Сима-де-лос-Уэсос. Иными словами, они не образуют никакого уникального «промежуточного» морфотипа неандертальца, на существование которого некоторые исследователи ранее указывали.

Внутри самой коллекции обнаружилось неожиданное разнообразие: зубы из нижних слоев имеют менее выраженные неандертальские черты, чем зубы из верхних. Это могло быть следствием двух процессов — либо постепенной эволюции внутри одной группы, либо кратковременного смешения с пришельцами с севера, которых климатические изменения вытеснили на юг.

Авторы полагают, что пещера Пейр могла служить климатическим убежищем — относительно стабильным местом, куда разные популяции отступали в периоды похолоданий. Это объясняет, почему здесь сосуществовали особи с настолько различающейся анатомией зубов.

Исследование подкрепляет модель «притока и оттока» в эволюции неандертальцев — представление о том, что климатические колебания раз за разом перекраивали популяционную структуру Европы, порождая дробление и локальное смешение групп, а вовсе не прямолинейный эволюционный прогресс от одного типа к другому.

