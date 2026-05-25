Зубы неандертальцев из французской пещеры Пейр раскрыли неожиданное анатомическое разнообразие внутри этой региональной группы

Анализ девяти зубов, найденных во французской пещере Пейр, показал, что неандертальцы эпохи среднего плейстоцена были куда разнообразнее, чем считалось прежде. Исследование, опубликованное в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, впервые применило к образцам сразу несколько методов — морфометрию, геометрическую морфометрику и анализ толщины зубной эмали.

Пещера Пейр в долине Роны была заселена древними людьми примерно 250 тысяч лет назад. Именно тогда неандертальцы переживали сложный переходный период между своими ранними предками и «классическими» неандертальцами позднего плейстоцена. Окаменелостей этого времени сохранилось ничтожно мало, что, как отмечается, делает пейрскую коллекцию особенно ценной.

Зубы из Пейра ближе всего к образцам того же возраста с других французских стоянок — Бьяш-Сен-Вааст и Монморен-Ла-Ниш. Вместе с тем многие черты роднят их и с куда более ранними неандертальцами с испанской стоянки Сима-де-лос-Уэсос. Иными словами, они не образуют никакого уникального «промежуточного» морфотипа неандертальца, на существование которого некоторые исследователи ранее указывали.

Внутри самой коллекции обнаружилось неожиданное разнообразие: зубы из нижних слоев имеют менее выраженные неандертальские черты, чем зубы из верхних. Это могло быть следствием двух процессов — либо постепенной эволюции внутри одной группы, либо кратковременного смешения с пришельцами с севера, которых климатические изменения вытеснили на юг.

Авторы полагают, что пещера Пейр могла служить климатическим убежищем — относительно стабильным местом, куда разные популяции отступали в периоды похолоданий. Это объясняет, почему здесь сосуществовали особи с настолько различающейся анатомией зубов.

Исследование подкрепляет модель «притока и оттока» в эволюции неандертальцев — представление о том, что климатические колебания раз за разом перекраивали популяционную структуру Европы, порождая дробление и локальное смешение групп, а вовсе не прямолинейный эволюционный прогресс от одного типа к другому.