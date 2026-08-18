Пользователи в России пожаловались на масштабный сбой интернета по всей стране. Причиной стало отключение энергии из-за пожара в Москве

Пользователи по всей России пожаловались на масштабный сбой в работе ряда сервисов и сайтов. Он был вызван блэкаутом в Москве, который, вероятно, был вызван пожаром на электроподстанции.

Сервис Downdetector вечером вторника, 18 августа, зафиксировал рост числа жалоб на работу некоторых мобильных операторов, онлайн-магазинов, кинотеатра IVI, Discord, Steam, Telegram и других сайтов. Жалобы поступают из разных регионов.