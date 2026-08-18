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Новости

Пользователи в России пожаловались на масштабный сбой интернета по всей стране. Причиной стало отключение энергии из-за пожара в Москве

The Insider
Фото: кадры пожара на электроподстанции, который вызвал блэкаут / «Осторожно, Москва»

Фото: кадры пожара на электроподстанции, который вызвал блэкаут / «Осторожно, Москва»

Пользователи по всей России пожаловались на масштабный сбой в работе ряда сервисов и сайтов. Он был вызван блэкаутом в Москве, который, вероятно, был вызван пожаром на электроподстанции.

Сервис Downdetector вечером вторника, 18 августа, зафиксировал рост числа жалоб на работу некоторых мобильных операторов, онлайн-магазинов, кинотеатра IVI, Discord, Steam, Telegram и других сайтов. Жалобы поступают из разных регионов. 

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В это же время жители юго-запада Москвы столкнулись с отключением электричества. Канал «Осторожно, Москва» пишет, что отключения электричества затронули Хамовники, Замоскворечье, а также Гагаринский и Даниловский районы. 

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Предварительно, отключения света могут быть связаны с пожаром на электроподстанции на улице Вавилова. По данным Telegram-канала «112», там был взрыв. Очевидцы сообщают, что на место прибыли несколько пожарных расчетов. С чем связан пожар, неясно. 

Крупнейший российский регистратор доменных имен Рег.ру уже подтвердил, что сбой в сети был вызван именно отключением электроэнергии на одном из узлов связи. Источник РБК связал сбой конкретно с Московской междугородней телефонной станцией № 9 (ММТС-9). На некоторых этажах ее здания также пропало электричество. 

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