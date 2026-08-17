«Ростех» заявил о начале серийного производства мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за атак БПЛА

В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций, сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Ростех». Комплексы, разработанные при участии компании «РТ-Проектные технологии», будут устанавливаться на колесные платформы, в том числе прицепы повышенной проходимости.

«Они могут обеспечить питание потребителей без ограничения нагрузки как на период плановых ремонтов стационарных объектов, так и при ликвидации последствий разрушений. Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Комплексы адаптированы для работы в любых климатических условиях и поддерживают разные классы напряжения. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак БПЛА. По расчетам специалистов, наличие на балансе субъекта 2-4 мобильных подстанций способно закрыть любую аварийную потребность».

Атаки украинских беспилотников регулярно приводят к повреждению электросетей в приграничных регионах России. В особенности от отключений электричества страдает Белгородская область. Отключения света также стали обычным делом в аннексированных Крыму и Севастополе.

По данным командующего Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберта «Мадяра» Бровди, в период с 1 июля по 13 августа беспилотники поразили 240 энергоузлов в рамках операции «Крымский рубильник off». Пораженные объекты располагаются в Крыму и других оккупированных территориях Украины.