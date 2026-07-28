Во дворах жилых домов в Ялте оборудуют временные кухни, чтобы жители могли готовить еду в отсутствие электричества

Администрация Ялты в аннексированном Крыму объявила, что во дворах жилых домов оборудуют кухни, чтобы жители могли готовить еду в отсутствие электричества в квартирах. Как рассказал заместитель главы российской администрации города Сергей Олефиренко, это касается каждого дома, где нет газоснабжения.

«Будет предусмотрено размещение плиток, палаток, мебели для того, чтобы около этого дома, на детской площадке, была возможность организовать подачу горячего питания и приготовления пищи».

Также из заявления Олефиренко ясно, что из-за прорывов на нескольких магистральных водоводах в ряде районов Ялты нет воды.

Перебои с электричеством в Ялте, как и по всему Крыму, продолжаются с начала июля, после серии ударов беспилотников по электроподстанциям. По словам командующего Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберта «Мадяра» Бровди, с 1 по 24 июля дроны поразили 136 энергетических целей в Крыму и на других оккупированных территориях. Были атакованы объекты в Ялте, Гурзуфе, Феодосии, Евпатории, Судаке и так далее.

Как ранее в июле писал The Insider, жители частного сектора аннексированного Севастополя столкнулись с дефицитом сжиженного газа для бытовых баллонов и вынуждены готовить еду на кострах. После перебоев с поставками власти организовали продажу газа по QR-кодам через одну автозаправочную станцию, однако разрешили заправлять только баллоны, прошедшие техническое освидетельствование. Стоимость заправки 40-литрового баллона выросла примерно с двух тысяч до 7250 рублей (с доставкой).