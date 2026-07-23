В частном секторе Севастополя готовят на кострах из-за дефицита газа. Власти требуют освидетельствовать баллоны, но сделать это негде

Жители частного сектора аннексированного Севастополя столкнулись с дефицитом сжиженного газа для бытовых баллонов на фоне продолжающегося топливного кризиса. После перебоев с поставками власти организовали продажу газа по QR-кодам через одну автозаправочную станцию, однако разрешили заправлять только баллоны, прошедшие техническое освидетельствование. Как выяснили местные СМИ, пройти его в городе фактически негде.

О нехватке баллонного газа жители начали сообщать еще в начале июля. По данным севастопольских журналистов, некоторые семьи в негазифицированных районах были вынуждены готовить пищу на кострах, а стоимость заправки 40-литрового баллона выросла примерно с двух тысяч до 7250 рублей с доставкой.

Назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев признал проблему и заявил, что она вызвана сложностями с доставкой сжиженного газа на полуостров — теми же логистическими проблемами, которые ранее привели к дефициту бензина. По его словам, власти рассчитывают увеличить объемы поставок.

20 июля Развожаев сообщил, что в Севастополь доставили «определенный объем» сжиженного газа. Его начали продавать через АЗС на Городском шоссе по QR-кодам с лимитом до 40 литров. Позже губернатор уточнил, что заправлять будут только баллоны с действующим сроком эксплуатации, прошедшие техническое освидетельствование. Выполнить это требование жители не могут. В государственном предприятии «Севастопольгаз» журналистам сообщили, что не проводят техническое освидетельствование баллонов и не знают, кто оказывает такую услугу в городе. Опрошенные изданием частные компании также заявили, что этим не занимаются. Представитель одной из них предположил, что сейчас в Севастополе такие работы не проводит никто.

В результате владельцам старых баллонов предлагают покупать новые. Стоимость нового 50-литрового баллона достигает почти 10 тысяч рублей, а 27-литрового — более 8,5 тысячи рублей. До начала кризиса жители негазифицированных районов пользовались услугами компаний, которые доставляли заполненные баллоны и забирали пустые. Теперь поставки газа сократились, а большинство имеющихся у жителей баллонов без действующего технического освидетельствования невозможно заправить.

При этом в соседнем регионе — аннексированном Крыму — власти временно смягчили требования. Генеральный директор предприятия «Крымгазсети» Дмитрий Надточаев ранее заявил, что во время режима чрезвычайной ситуации разрешено заправлять даже баллоны старше 40 лет, не прошедшие периодическое техническое освидетельствование, если на них нет видимых повреждений и коррозии.