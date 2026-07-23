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Новости

Часть Крыма обесточена после атак беспилотников. Один человек погиб, четверо ранены

The Insider
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Часть населенных пунктов аннексированного Крыма осталась без электричества после атак беспилотников, сообщило «Крымэнерго».

По данным компании, наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась на северо-западе, востоке и юге полуострова. Ограничения действуют по всему Крыму, отключения вводятся в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате ночной атаки погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения, среди них двое детей.

22 июля Украина атаковала юго-восточное побережье Крыма беспилотниками. В Ялте, Алупке и Алуште были повреждены жилые дома и энергетические объекты, начались лесные пожары. В Ялте пострадали 17 жителей многоквартирного дома.

 

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