После очередного удара в Севастополе около 70% станций мобильной связи перестали работать. Аккумуляторы держат мало, а дизель в дефиците

После полного обесточивания Севастополя в результате украинской атаки в ночь на 13 августа к утру продолжали работать лишь около 30% базовых станций мобильной связи. Об этом заявил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, аккумуляторы, которыми оборудованы базовые станции, позволяют им работать без внешнего электроснабжения в среднем от трех до пяти часов. После этого батареи необходимо заряжать с помощью дизельных генераторов.

«Станция в среднем после отключения на имеющемся заряде работает 3–5 часов, после этого требуется дозарядка. Сделать это можно только через дизель», — рассказал Развожаев.

Всего в Севастополе насчитывается более 200 базовых станций. По словам губернатора, оперативно доставить генераторы и подзарядить каждую из них невозможно. Поэтому во время продолжительных отключений мобильная связь зачастую восстанавливается только после возвращения электроснабжения.

В ночь на 13 августа Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников, после которой город оказался полностью обесточен. Вместе с электричеством во многих районах пропали мобильная связь и интернет.

Теперь власти потребовали от операторов увеличить время автономной работы сотовой инфраструктуры. В частности, обсуждается установка дополнительных аккумуляторов и использование солнечных источников энергии. Пока соответствующие решения оформлены как рекомендации, однако Развожаев пригрозил сделать их обязательными, если операторы не выполнят требования добровольно.

«Это дополнительные расходы компаний, они традиционно не любят их нести, но в данном случае придётся — такие решения приняты в режиме рекомендаций, но в случае затягивания выполнения они будут директивно приняты оперативным штабом», — заявил он.

Крупнейший оператор региона «Миранда-медиа» заявил журналистам, что планирует заменить аккумуляторы на базовых станциях и увеличить автономность наиболее загруженных из них. Компания также использует бензиновые и дизельные генераторы и переводит часть оборудования в экономичный режим, чтобы оно дольше работало от батарей.