Хакеры украли данные 1,2 млн жителей Латвии, атаковав управление безопасности на дорогах. В стране живет 1,9 млн человек

Национальное управление безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) и организация по предотвращению киберпреступлений CERT.LV выяснили, что в результате хакерских атак, происходивших с 8 по 10 августа, злоумышленники получили доступ к данным 1,2 млн человек, содержащимся в платежных квитанциях с 2008 года. Население Латвии составляет приблизительно 1,9 млн человек. Кроме физических лиц, пострадали и данные 200 тысяч предприятий.

Хакеры получили доступ к следующим данным:

Имя и фамилия человека или название компании

Персональный идентификационный номер или регистрационный номер компании

Номер машины

Адрес регистрации

Дата и сумма платежа

«CSDD и CERT.LV обращают внимание общественности на возможные риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые, как кажется, отправлены от имени CSDD или других учреждений. Гражданам настоятельно рекомендуется обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и орфографии, особенно на правильное указание личных имен, адресов и других данных. Гражданам также настоятельно рекомендуется не открывать ссылки, указанные в полученных сообщениях или электронных письмах», — говорится в официальном сообщении.

Контактные данные жителей Латвии в результате атаки не утекли, работа CSDD не пострадала. Полиция уже возбудила уголовное дело сразу по двум статьям: «Произвольный доступ к автоматизированной системе обработки данных» и «Незаконные действия с использованием устройств, влияющих на ресурсы автоматизированной системы обработки данных». Украденные данные пока нигде не обнаружены, мотивы преступников неизвестны. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что это «не исключает возможности гибридной атаки со стороны спецслужб страны, недружественной Латвии».