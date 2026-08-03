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Новости

Лихтенштейн столкнулся с крупной кибератакой. Ранее в Евросоюзе заявили о раскрытии серии хакерских преступлений, связанных с Россией

The Insider
Фото: Agence France-Presse

Фото: Agence France-Presse

Лихтенштейн стал жертвой мощной кибератаки, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на правительство княжества. В результате действий хакеров из «Реестра экономически правомочных лиц» (VwbP) были похищены данные 31 тысячи юридических лиц. О том, кто стоит за взломом, пока не сообщается. Ранее в июле ЕС ввел санкции против российских хакеров.

VwbP — база данных, содержащая имена и другие сведения о фактических владельцах компаний, фондов и трастов. Реестр был создан в 2021 году для «предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма». По данным правительства страны, население которой составляет всего около 40 тысяч человек, признаков того, что данные в системе были изменены или удалены, нет. 

Сама кража произошла 30 июля, в четверг, однако официально о ней сообщили только 2 августа. Власти княжества создали специальный антикризисный штаб для расследования атаки.

Утром 3 августа сайт с реестром был недоступен для пользователей. При попытке перехода на страницу высвечивались надпись о «плановом техническом обслуживании» и просьба «попробовать позднее». Как отметило AP, финансовая индустрия играет центральную роль в экономике княжества.

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В мае 2025 года агентство Reuters сообщало, что в Лихтенштейне из-за угрозы санкций США со своих постов ушли управляющие десятков трастов, связанных с Россией. Источники издания отмечали, что сотни трастов с низким налогообложением в Лихтенштейне были связаны с гражданами России, включая миллиардеров Владимира Потанина и Геннадия Тимченко.

В июле этого года Евросоюз ввел санкции против девяти человек и четырех организаций, которых считает причастными к серии российских кибератак на страны Европы. Некоторые из них были связаны с пророссийскими хакерскими группировками, а также ГРУ. Совет ЕС также возложил ответственность за ряд кибератак на 16-й центр ФСБ России, заявив, что он с 2010 года занимался кибершпионажем против государственных учреждений Европы.

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