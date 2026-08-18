Прокуратура Парижа начала расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы

Парижская прокуратура проводит расследование возможного вмешательства России в президентскую кампанию во Франции. Об этом пишет агентство AFP.

Расследование касается распространяемых в сети дипфейков про кандидатов Эдуара Филиппа, Габриэля Атталя и Рафаэля Глюксманна.

Атталь еще в начале августа подал жалобу на предполагаемое российское вмешательство: боты в соцсетях, например, приписывали ему наркозависимость и болезнь Паркинсона. На прошлой неделе о подаче жалобы сообщил и Глюксманн.

Теперь подразделение столичной прокуратуры по защите фундаментальных свобод «по собственной инициативе» взялось за расследование этой и других кампаний по дезинформации. Сейчас ведомство устанавливает обстоятельства распространения поддельных видео и проводит дополнительную проверку.

Все три кандидата участвуют в президентских выборах во Франции, которые пройдут весной 2027 года. Кампания против Атталя стала первой масштабной операцией «Матрёшки», нацеленной на электоральный процесс в этой стране, писал ранее The Insider.