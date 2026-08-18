Пентагон потребовал от 30 университетов проверить связи с иностранными научными организациями из черного списка, в том числе российскими

Военное министерство США разослало официальные уведомления 30 американским университетам и научным учреждениям с требованием немедленно проверить все свои академические, финансовые и исследовательские связи с «иностранными организациями, вызывающими озабоченность». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о действующих институциональных связях с организациями из перечня, который составляется в соответствии с разделом 1286 закона об оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, а также со структурами, связанными с «ребрендированными» Институтами Конфуция. Проверку проводит управление заместителя министра по исследованиям и разработкам. Как утверждают в ведомстве, цель — защитить оплаченные американскими налогоплательщиками исследования и технологии от несанкционированной передачи, от кражи интеллектуальной собственности и «использования противником».

Заместитель министра по исследованиям и разработкам Эмил Майкл заявил:

«У Военного министерства нулевая терпимость к академическому партнерству, которое ставит под угрозу нашу национальную безопасность. Учреждения, получающие деньги американских налогоплательщиков, обязаны соблюдать высочайшие стандарты безопасности исследований, и эти обязательные аудиты обеспечат подотчетность по всем направлениям».

Чтобы сохранить право на федеральное финансирование научных работ в будущем, университеты должны провести полный аудит всех выявленных партнерств с иностранными организациями, оценить, насколько уязвимы чувствительные и подпадающие под экспортный контроль исследования, и принять жесткие меры вплоть до разрыва проблемных связей. Отчитаться перед ведомством вузы обязаны не позднее 31 августа 2026 года. Помощник министра по науке и технологиям Джозеф Джуэлл отметил, что университеты остаются ключевыми партнерами министерства в реализации исследовательских программ, а потому ведомство обязано обеспечить защиту своих вложений. В министерстве добавили, что действуют вместе с комитетами по вооруженным силам и комитетами по ассигнованиям обеих палат Конгресса, а также со специальным комитетом Палаты представителей по Компартии Китая.

Хотя в сообщении упоминаются только китайские организации, в самом перечне, обновленном в конце июля 2026 года, значатся 130 научных и образовательных организаций из Китая, России и Ирана, причем российских — 33. Среди них МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Курчатовский институт, Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический и Уральский федеральный университеты. Попадание в список означает, что американское военное ведомство не будет финансировать исследования, которые ведутся совместно с этими организациями, а американским ученым и компаниям рекомендовано «проявлять особую осторожность» при сотрудничестве, финансировании и обмене данными с ними.

Ранее сообщалось, что связанные с китайской армией исследователи и разработчики использовали ответы ИИ-моделей американских OpenAI и Anthropic для обучения собственных систем разведки, наблюдения, кибервойны, распознавания целей и управления беспилотниками.