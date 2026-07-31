Китайские военные использовали модели OpenAI и Anthropic для разработки систем разведки, наведения и кибервойны — Reuters

Связанные с китайской армией исследователи и разработчики использовали ответы ИИ-моделей американских компаний OpenAI и Anthropic для обучения собственных систем, предназначенных для разведки, наблюдения, кибервойны, распознавания целей и управления беспилотниками. Об этом пишет Reuters по итогам изучения более 80 китайских научных работ и патентов.

Исследователи применяли так называемую дистилляцию моделей: ответы мощной ИИ-системы использовались для обучения более компактной специализированной модели. Такой подход позволяет запускать ее локально, в том числе на военной технике, без вычислительных ресурсов, необходимых для создания передовых моделей с нуля.

В одной из работ сотрудники подразделения армии Китая № 96941, связанного с военной разведкой и кибервойной, описали использование GPT-3.5 для обработки чувствительного программного кода. Поскольку сторонние модели не подходили для работы с секретными данными, исследователи поручили GPT-3.5 составлять краткие описания кода, а затем обучили на них китайскую модель, которую можно было запускать внутри закрытых военных сетей.

Исследователи Национального университета оборонных технологий Китая также использовали дистилляцию, чтобы уменьшить модель обработки изображений и установить ее на беспилотники. Система могла анализировать видео в реальном времени, помогать с навигацией и распознаванием целей даже при потере связи. В другом исследовании Академия военных наук Китая применила этот метод для запуска системы распознавания целей на тактическом оборудовании во время симуляции морской операции с участием дронов, кораблей и беспилотных подлодок.

В Северном университете Китая, связанном с оборонной промышленностью, исследователи использовали модель Claude 3 Haiku компании Anthropic для создания искусственных данных. На них обучили систему классификации текстов для мониторинга социальных сетей и модерации контента.

Anthropic заявила Reuters, что не предоставляет коммерческий доступ к Claude в Китае или подконтрольным Пекину организациям и использует системы выявления нарушений. В компании предупредили, что при дистилляции компактные модели могут утратить встроенные ограничения безопасности. OpenAI, Белый дом, Пентагон, МИД Китая и китайская армия на запросы агентства не ответили.

Дистилляция сама по себе широко используется в ИИ-индустрии. Спор между США и Китаем касается возможного несанкционированного извлечения возможностей американских моделей. Вашингтон обвиняет отдельные китайские организации в использовании этого метода для обхода технологических ограничений и нарушения прав интеллектуальной собственности. Китай отвергает обвинения и заявляет, что США стремятся к «гегемонии» в сфере искусственного интеллекта.

При этом дистилляция не позволяет полностью воспроизвести возможности передовой модели и не заменяет вычислительные мощности, необходимые для ее разработки с нуля. Она дает возможность перенести отдельные функции в более дешевую и контролируемую локальную систему.