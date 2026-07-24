Пентагон признал МГУ и ВШЭ угрозой нацбезопасности. В списке 33 вуза и НИИ из России — сотрудничество с ними приведет к потере грантов

Кроме того, в списке оказались отдельные институты РАН и научно-производственные организации.

Попадание в перечень означает, что, по данным Пентагона, подобные вузы и лаборатории проводят деятельность, «угрожающую интересам нацбезопасности» США, занимаются кражей технологий и «привлечением зарубежных талантов» (имеется в виду скрытый найм иностранных сотрудников в обмен на какие-либо блага), а их конечным бенефициаром могут выступать военные.

Для американских организаций, проводящих научные исследования, это означает запрет на сотрудничество с такими вузами, если они не хотят лишиться грантов Пентагона.

Как разъясняется на сайте Северо-Западного университета в штате Иллинойс, сотрудничество или «даже соавторство» с лицом, связанным с организацией из «списка 1286», влечет высокий риск нарушения американского законодательства и может повлечь отказ в федеральном финансировании, «особенно со стороны Министерства обороны». Запрещается даже частное сотрудничество – например, консультация по какому-либо вопросу. Непубличные рабочие контакты с коллегами, работающими в организациях из списка, также могут привести к последствиям — вплоть до уголовного преследования.

Из разъяснений Пентагона следует, что проблемы могут возникнуть и задним числом: ведомство немедленно откажет в финансировании, если выяснится, что у авторов заявки на грант есть какая-либо аффилиация с институтами из списка или соавторство в публикациях за последние пять лет. Часть препятствий для финансирования можно устранить: например, Минобороны США может потребовать удалить фамилию ученого из исследования, если он связан с попавшей в список организацией. Ежегодно Пентагон выделяет гранты на фундаментальные научные исследования на сумму больше $2 млрд.

В 2022 году в ответ на российское полномасштабное вторжение в Украину Белый дом при президенте-демократе Джо Байдене заявил о полном сворачивании двусторонних научных проектов с российскими государственными институтами и учеными, аффилированными с правительством РФ. Сейчас ссылка на это заявление на сайте Белого дома, который находится под контролем республиканцев, ведет на страницу с ошибкой.