Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.4

EUR

89.44

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

777

 

 

 

 

 

Новости

Пентагон признал МГУ и ВШЭ угрозой нацбезопасности. В списке 33 вуза и НИИ из России — сотрудничество с ними приведет к потере грантов

The Insider
Фото: «Вечерняя Москва»

Фото: «Вечерняя Москва»

Минобороны США внесло 130 вузов, НИИ и лабораторий из России, Китая и Ирана в перечень угроз национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

В так называемый список 1286 попали 33 российских образовательных учреждения, НИИ и лаборатории, включая МГУ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МАИ и Сколковский институт науки и технологий. Пентагон считает, что конечным потребителем попавших в список организаций выступают военные. Американским институтам и ученым, претендующим на гранты от Минобороны, запрещается какое-либо сотрудничество с организациями из перечня.

В широком смысле Пентагон не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из «списка 1286», созданного в рамках закона о национальной обороне 2019 года.

В частности, в обновленном перечне фигурируют:
  • Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
  • Высшая школа экономики
  •  Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
  • Московский авиационный институт
  • Московский физико-технический институт
  • Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
  • Сколковский институт науки и технологий
  • Томский политехнический университет
  • Уральский федеральный университет
  • Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева
  • Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
  • МИРЭА
  • Астраханский государственный университет

Кроме того, в списке оказались отдельные институты РАН и научно-производственные организации.

Попадание в перечень означает, что, по данным Пентагона, подобные вузы и лаборатории проводят деятельность, «угрожающую интересам нацбезопасности» США, занимаются кражей технологий и «привлечением зарубежных талантов» (имеется в виду скрытый найм иностранных сотрудников в обмен на какие-либо блага), а их конечным бенефициаром могут выступать военные.

Для американских организаций, проводящих научные исследования, это означает запрет на сотрудничество с такими вузами, если они не хотят лишиться грантов Пентагона.

Как разъясняется на сайте Северо-Западного университета в штате Иллинойс, сотрудничество или «даже соавторство» с лицом, связанным с организацией из «списка 1286», влечет высокий риск нарушения американского законодательства и может повлечь отказ в федеральном финансировании, «особенно со стороны Министерства обороны». Запрещается даже частное сотрудничество – например, консультация по какому-либо вопросу. Непубличные рабочие контакты с коллегами, работающими в организациях из списка, также могут привести к последствиям — вплоть до уголовного преследования.

Из разъяснений Пентагона следует, что проблемы могут возникнуть и задним числом: ведомство немедленно откажет в финансировании, если выяснится, что у авторов заявки на грант есть какая-либо аффилиация с институтами из списка или соавторство в публикациях за последние пять лет. Часть препятствий для финансирования можно устранить: например, Минобороны США может потребовать удалить фамилию ученого из исследования, если он связан с попавшей в список организацией. Ежегодно Пентагон выделяет гранты на фундаментальные научные исследования на сумму больше $2 млрд.

В 2022 году в ответ на российское полномасштабное вторжение в Украину Белый дом при президенте-демократе Джо Байдене заявил о полном сворачивании двусторонних научных проектов с российскими государственными институтами и учеными, аффилированными с правительством РФ. Сейчас ссылка на это заявление на сайте Белого дома, который находится под контролем республиканцев, ведет на страницу с ошибкой.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте