Дочь Путина создала программу «врачей будущего» в МГУ и вошла в новую ассоциацию выпускников факультета — «Можем объяснить»

Дочь Владимира Путина Мария Воронцова вошла в число соучредителей новой Ассоциации выпускников при факультете фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ. НКО с таким названием зарегистрировали 26 мая по адресу университета на Ленинских горах. Об этом пишет «Можем объяснить».

Среди 63 соучредителей ассоциации, каждому из которых принадлежит равная доля участия — 1,59%, — оказалась и Воронцова, с начала 2026 года возглавляющая Медицинский научно-образовательный институт (МНОИ) МГУ. На учредительном собрании в конце апреля Воронцову избрали в члены правления ассоциации, там же оказался ее заместитель по МНОИ Максим Домашенко. Президентом ассоциации стала выпускница ФФМ 2004 года Ольга Ларина, а декана факультета, академика РАН Всеволода Ткачука, ранее возглавлявшего МНОИ, в организацию не позвали. На сайте факультета новую структуру описывают как площадку для поддержки выпускников и укрепления связей с факультетом.

Параллельно Воронцова курирует образовательный проект «Лидеры будущего в здравоохранении» — совместную программу ФФМ МГУ и Школы управления «Сколково» для студентов старших курсов и выпускников до 27 лет, о запуске которой она объявила в прошлом году. В мае состоялся первый выпуск — 31 студент шестого курса ФФМ. На презентации итогов Воронцова привела статистику, по которой каждый второй молодой медик уходит из профессии в первые пять лет, оценив прямые потери от этого в районе 25 млрд рублей в год. Обучение одного участника программы стоит 500 тысяч рублей в год. Часть мест оплачивают гранты «Сколково», часть — сами студенты или их спонсоры.

На ПМЭФ 2026 Воронцова на закрытой сессии говорила о потере кадров после выпуска из вузов и представила систему «маршрутизации» будущих врачей через разные специальности и учреждения, а также чат-бот «Карьерный компас» в Telegram.

Годом ранее на форуме она рассказывала о другом направлении своей работы — исследованиях в сфере «улучшения человека» с помощью 3D-биопечати органов. В 2025 году Воронцова получила грант в 30 млн рублей от Российского научного фонда на лабораторию по изучению клеточного обновления и активного долголетия, хотя ее индекс Хирша (5–6) был значительно ниже показателей большинства других победителей конкурса того года (30–60). Софинансирует лабораторию компания «Эвоген», замгендиректора которой Олеся Сагайдак — давняя подруга Воронцовой. По данным «Медузы» и «Настоящего времени», именно она познакомила Воронцову с нынешним ее партнером — менеджером Евгением Нагорным.

Основной актив Воронцовой, АО «Номеко», в 2025 году получил 231,2 млн рублей чистой прибыли при нулевой выручке от медицинских услуг — весь доход обеспечили проценты по банковским депозитам компании на 2,2 млрд рублей. Нагорный с конца 2023 года возглавляет «Мурманск-Трансгаз», структуру «Новатэка», задействованную в строительстве газопровода для проекта «Мурманский СПГ» (компания находится под санкциями США с июня 2024 года).

Минфин США называет Воронцову одной из дочерей Путина, курирующей государственные программы по генетическим исследованиям, профинансированные Кремлем на миллиарды долларов. Сама Воронцова находится под санкциями США с апреля 2022 года, а также под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Японии — при этом ее партнер Нагорный возможности выезда за границу не лишен.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года Воронцову назначили директором МНОИ МГУ, где она сменила на этом посту Ткачука, который занимал должность с момента создания института в 2023 году.