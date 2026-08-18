Ученые, изучающие сурков, собрали более $100 тысяч через OnlyFans и мемкоин после сокращения научных грантов при Трампе

Проект непрерывного наблюдения за желтобрюхими сурками, которому в этом году исполняется 60 лет, получил более $100 тысяч пожертвований и сможет продолжить работу в течение еще одного года. Финансирование удалось собрать через аккаунт на OnlyFans и криптовалюту после того, как исследование оказалось под угрозой закрытия из-за урезания научных грантов администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Идея собирать деньги на исследование сурков на сайте для взрослого контента возникла у профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Блумстайна в июне после просмотра сериала «У Марго проблемы с деньгами», героиня которого заводит OnlyFans, чтобы содержать ребенка. В аккаунте OnlyMarms публикуют ролики, где грызуны перебегают по камням и скрываются в норах, никаких откровенных сцен не демонстрируется. Блумстайн сказал, что цель ученых «не в том, чтобы сексуализировать сурков», а в том, чтобы «прославить» их.

В то же время сам аккаунт в OnlyFans принес лишь около $6 тысяч, но затем сторонники проекта выпустили на блокчейне Solana мемкоин $OnlyMarms и передали ученым все комиссии с транзакций — за две недели это дало более $88 тысяч. Один из руководителей проекта, исследователь Оттавского университета Жюльен Мартен признался, что сначала принял криптокоин за мошенничество. Он назвал ироничным то, что наука вынуждена обращаться к криптовалюте, на которой сам Трамп заработал около $635 млн через собственный мемкоин. Мартен отметил, что мечтает собрать $300 тысяч — этого хватило бы на четыре года работы аспиранта.

Проект по наблюдению за желтобрюхими сурками на биостанции Rocky Mountain Biological Laboratory в Колорадо начал в 1962 году сотрудник Канзасского университета Кеннет Армитидж. Сейчас ученые работают уже с одиннадцатым поколением зверьков. Наблюдения показывают, как меняется среда обитания животных. Из-за более длинного лета сурки набирают вес, а прошлой зимой в Колорадо выпало рекордно мало снега, и грызуны, которым снежный покров служит теплоизоляцией во время спячки, вымирали в норах от холода в невиданных прежде масштабах.

Администрация Трампа заморозила более $700 млн грантов Национального научного фонда (NSF) и отзывала финансирование проектов, в описании которых встречались «запрещенные» слова вроде «климат» или «женщины», а в апреле уволила весь совет фонда из 22 человек. Советник президента по науке Майкл Кратсиос заявлял, что приоритетами США станут искусственный интеллект и робототехника, а не науки о жизни.

Ранее из-за бюджетных планов Трампа NSF собирался демонтировать сеть океанических датчиков, но после протестов ученых и конгрессменов отменил это решение.