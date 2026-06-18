После протеста ученых и конгрессменов в США отменили решение о демонтаже океанической сети датчиков, принятое из-за бюджета Трампа

Национальный научный фонд США (NSF) отменил решение о демонтаже масштабной океанической наблюдательной сети после протестов со стороны демократов в Конгрессе и ученого сообщества, сообщает Associated Press.

Фонд сообщил, что прекращает изъятие и отключение оборудования, а уже извлеченные из воды приборы будут возвращены на место. Для определения дальнейшей судьбы сети планируется созвать экспертную комиссию.

Речь идет об Инициативе океанических обсерваторий (Ocean Observatories Initiative) — сети из более чем 900 подводных датчиков стоимостью $386 млн. За десять лет работы она обеспечивала наблюдения за океанскими течениями, морскими экосистемами, климатом и экстремальными погодными явлениями — данные находились в открытом доступе и легли в основу более 500 научных публикаций. Изначально проект был рассчитан еще на 15–20 лет. Фонд намеревался демонтировать большую часть оборудования в водах у берегов Орегона, Вашингтона, Аляски, Северной Каролины и Гренландии к 2027 году. Свое решение ведомство описывало не как отмену проекта, а как «корректировку масштаба» в соответствии с «меняющимися научными приоритетами», хотя ни предупреждать ученых, ни проводить научную экспертизу перед этим не стало.

В понедельник группа сенаторов от Демократической партии, один сенатор-республиканец и два комитета Палаты представителей направили в NSF письма с требованием пересмотреть это решение; конгрессмены-демократы обвинили ведомство в нарушении закона. «Уничтожение обсерватории было верхом глупости, и мы продолжим бороться за то, чтобы ученые, рыбаки и прибрежные сообщества сохранили доступ к этим ключевым данным», — заявил сенатор от Орегона Джефф Меркли.

Ликвидация наблюдательной сети вписывалась в общую линию администрации Трампа на свертывание экологической и климатической науки. Предложенный ею бюджет на 2026 год предусматривал сокращение финансирования NSF на 55%; параллельно ведомство уже отменило более 1900 грантов, закрыло программы по климату и социальным наукам, а численность персонала в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Агентстве по охране окружающей среды резко сократилась.

Всего под удар попало более 4000 проектов NIH — от онкологических исследований до профилактики ВИЧ — и тысячи других научных программ, а финансирование NSF в целом сократилось вдвое.