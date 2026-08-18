Двоюродного брата Башара Асада приговорили в Сирии к смертной казни за убийства и пытки

Четвертый уголовный суд Дамаска приговорил к смертной казни Васима Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Суд признал его виновным в убийствах и пытках, квалифицированных как военные преступления и преступления против человечности, сообщает государственное сирийское агентство SANA. Суд также постановил конфисковать движимое и недвижимое имущество Асада.

По данным суда, связанная с Васимом Асадом вооруженная группа напала на магазин в городе Джарамана, разграбила его и похитила владельца из-за его оппозиционных взглядов. Асада также признали причастным к похищениям и убийствам сирийцев в нескольких районах страны.

Суд над Асадом начался 24 июня. Ему, в частности, вменяли в вину создание и руководство нерегулярными вооруженными формированиями, связанными с Четвертой дивизией сирийской армии, которой командовал брат Башара Асада Махер. По версии обвинения, эти подразделения с 2011 года участвовали в операциях в Восточной Гуте, в том числе в районе Млейхи, в результате которых погибли мирные жители.

При этом суд оправдал Асада по обвинениям в контрабанде и торговле наркотиками из-за недостатка доказательств, сообщает Syria TV. По другим эпизодам его также приговорили к 3 годам заключения за причинение увечья, повлекшего постоянную потерю трудоспособности, и к 3 годам за мошенничество, однако эти наказания были поглощены смертным приговором.

Васима Асада задержали 21 июня 2025 года на сирийско-ливанской границе.

Неделей ранее, 11 августа 2026 года, тот же суд заочно приговорил к смертной казни Башара Асада, его брата Махера и еще нескольких представителей прежнего режима по обвинениям в убийствах, пытках, незаконном лишении свободы, военных преступлениях и преступлениях против человечности. После свержения режима в декабре 2024 года Башар Асад бежал в Россию, где получил убежище и где, по последним данным, остается до сих пор. Махер Асад также, как сообщалось, бежал в Россию.