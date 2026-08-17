ПСБ — основной банк российского ВПК — ушел в убыток на 50 млрд рублей из-за неплатежей по кредитам

Банк ПСБ, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, закончил первые шесть месяцев 2026 года с убытком в 50 млрд рублей. Годом ранее за тот же период кредитная организация заработала 72 млрд рублей прибыли, следует из ее отчетности, на которую обратила внимание The Moscow Times.

Причиной стали просрочки заемщиков с платежами. За полугодие ПСБ, который входит в пятерку крупнейших банков страны по активам и хранит свыше 1 трлн рублей вкладов физлиц, отчислил в резервы на возможные потери по ссудам почти 195,7 млрд рублей — вчетверо больше прошлогоднего показателя.

Полностью принадлежащий государству ПСБ оказался единственной убыточной кредитной организацией среди крупнейших, обращает внимание аналитик «РСХБ Управление активами» Иса Алиев. По его словам, банк «несет риски из‑за директивного кредитования с нерыночной маржой» — через ПСБ финансируются заводы, снабжающие армию, воюющую с Украиной.

Потери по этим ссудам «съедают» почти всю процентную маржу банка — разницу между тем, что он получает по выданным кредитам, и тем, что платит вкладчикам. За вычетом резервов чистый процентный доход ПСБ обвалился в 10 раз — со 168,7 млрд до 16,9 млрд рублей. Еще 22,8 млрд рублей банк списал как «прочий убыток», не объяснив его происхождение. С января власти вливали деньги в капитал ПСБ четырежды, последние два раза уже летом: 10 июня — 3 млрд рублей, 15 июля — еще 39,3 млрд.

На 1 апреля, по подсчетам ЦБ, безнадежными были 3,9% всех выданных кредитов, или порядка 3,5 трлн рублей, но в расширенной трактовке доля проблемных ссуд втрое выше — 11,6%, или 11,2 трлн рублей, что сопоставимо с двумя годовыми бюджетами Москвы. Сюда попадают и займы, условия по которым банкам пришлось смягчить из-за неспособности клиентов платить. Регулятор допускает, что сложности с обслуживанием долга могут возникнуть по кредитам на 36 трлн рублей — это три четверти задолженности крупнейших компаний, причем в критическом положении находятся предприятия угольной отрасли, строительные, торговли и машиностроения.

В июле Московская биржа зафиксировала 62 дефолта по облигациям, включая технические, — рекорд за всё время наблюдений и в шесть раз больше, чем в июле 2025 года, а число банкротств бизнеса в первом полугодии выросло на 11% год к году.