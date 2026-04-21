Неплатежи бизнеса в российской экономике достигли исторического рекорда в 8,2 трлн рублей

По итогам января просроченные долги российских компаний перед поставщиками и контрагентами достигли 8,2 трлн рублей — то есть исторического максимума, следует из данных Росстата, на которые ссылается РБК. За год этот показатель прибавил 21%, за пять лет — вырос в 2,5 раза, достигнув 3,8% ВВП.

В абсолютном выражении это сопоставимо с пятью федеральными бюджетами отдельных богатых регионов или примерно с полуторагодовым бюджетом Москвы. Больше всего неплатежей сосредоточено в обрабатывающей промышленности (2,9 трлн рублей) и в торговле (1,9 трлн рублей). Именно промышленность обеспечила основной прирост неплатежей, поскольку из 1,4 трлн рублей, которые экономика в целом накопила в виде новой просрочки за 2025 год, на ее долю пришелся 1 трлн рублей.

Если говорить об отраслях, хуже всего дело обстоит у нефтепереработчиков — они недополучили от контрагентов 1,6 трлн рублей, что на 543 млрд больше, чем год назад. У производителей алюминия задолженность выросла почти на 200 млрд рублей — до 319 млрд рублей. Предприятия, выпускающие транспортные средства и оборудование, зафиксировали прирост долга еще на 175 млрд рублей.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в комментарии изданию связывает всплеск неплатежей с ужесточением налогового режима и секвестром госрасходов. С 1 января НДС вырос до 22%, были пересмотрены страховые взносы и снижен порог для уплаты НДС предприятиями на упрощенке.

По данным опроса РСПП, неплатежи впервые вышли на первое место среди барьеров для бизнеса в 2025 году — об этой проблеме заявили представители 42% компаний. Минэкономразвития уже поручило сформировать рабочую группу по мониторингу просрочек по госконтрактам. Власти рассматривают создание реестра заказчиков-должников и введение в KPI топ-менеджеров госкорпораций показателя своевременных расчетов с малым и средним бизнесом.

Ранее сообщалось о долговых проблемах РЖД, чьи обязательства оцениваются примерно в $50 млрд на фоне сокращающихся доходов и дорогого кредитного обслуживания.