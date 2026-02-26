Задолженность российских компаний по зарплате в январе выросла в 5 раз по сравнению с прошлым годом

Суммарная задолженность по заработной плате в России составила в январе 1,856 млрд рублей — это в пять раз больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

В январе 2025 года задолженность составляла 371 млн рублей. В данных, приведенных в бюллетене «О просроченной задолженности по заработной плате на конец января 2026 г.», не учитываются компании, относящиеся к малому предпринимательству, а также информация с оккупированных украинских территорий.

Просроченной задолженностью Росстат считает фактически начисленные суммы заработной платы, которые не выплачены в срок, «установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком». В эту сумму включаются налоги на доходы физических лиц.

Больше всего долгов накопили компании, работающие в строительстве: на эту сферу приходится 42% работников от общего числа тех, кто не получил зарплату вовремя. На втором месте обрабатывающие производства (31,1%), на третьем — добыча полезных ископаемых (11%).

Опрошенные газетой эксперты считают, что организации, задерживающие зарплаты, могут испытывать проблемы с оборотными средствами. Отмечается, что растут неплатежи контрагентам, в том числе со стороны госкомпаний, которые столкнулись с высокими ставками по кредитам и неблагоприятной сырьевой конъюнктурой.

