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«Надеюсь, он передумал и изменил свое отношение и к Гитлеру, и к России». Рэпер Канье Уэст выступит в РФ

The Insider
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Американский рэпер Канье Уэст впервые выступит в России — два его концерта пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Об этом сообщили в компании-организаторе Say Agency. Билеты стоят от 9 тысяч до 160 тысяч рублей. Выступления в других российских городах пока не анонсировались.

Концерты станут дебютом Уэста на российской сцене. В стране он уже бывал — в июне 2024 года рэпер прилетал в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.

Приезд музыканта одобрили в Госдуме. Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила порталу «Подъём», что расценивает гастроли как хороший знак и рассчитывает на перемену взглядов исполнителя. Она сказала:

«Я надеюсь, что с тех пор он передумал и изменил свое отношение и к Гитлеру, и к России. А то, что он к нам едет, на самом деле — хороший знак».

Депутат добавила, что Уэст соберет полную «Газпром Арену», и назвала его визит «прорывом блокады», хотя сама, по собственному признанию, ни одного трека рэпера не слышала и этим жанром не интересуется.

Репутационный кризис настиг Уэста в начале 2025 года, когда он публично назвал себя нацистом и разместил серию антисемитских записей. Тогда же музыкант выпустил трек с нацистским приветствием (Heil Hitler) и запустил в продажу футболку со свастикой. Из-за этого в 2026 году у него сорвался ряд европейских выступлений, в том числе в Великобритании и Польше. В апреле от его концерта на своем стадионе отказался и швейцарский футбольный клуб «Базель», объяснивший решение несовместимостью мероприятия с ценностями организации.

В ноябре 2025 года рэпер извинился перед евреями. Позднее он связал свои антисемитские высказывания с «травмой лобной доли», полученной, по его словам, в автомобильной аварии.

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