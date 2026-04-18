В Швейцарии отменили концерт Канье Уэста вслед за Польшей, Францией и Великобританией. Об этом сообщил футбольный клуб «Базель», который занимается организацией мероприятий на стадионе St. Jakob-Park.

«ФК “Базель” получил запрос и изучил его. Однако после тщательного рассмотрения мы решили не продолжать этот проект, поскольку в соответствии с нашими ценностями не можем предоставить платформу для данного артиста в этом контексте», — заявил представитель клуба.

По данным швейцарских СМИ, концерт планировался на июнь. «Базель» стал очередной европейской площадкой, отказавшейся от выступлений Уэста на фоне скандала, связанного с его прежними антисемитскими высказываниями.

Ранее польский стадион также объявил об отмене концерта артиста. Несколькими днями ранее он перенёс на неопределенный срок выступление во Франции, а в начале апреля Великобритания запретила 48-летнему музыканту въезд в страну для участия в фестивале.

Сам рэпер, который сейчас выступает под именем Ye, в январе извинился за своё поведение, объяснив его нелеченным биполярным расстройством, и заявил об отказе от прежних высказываний, в которых выражал симпатию к Адольфу Гитлеру.