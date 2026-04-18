Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

254

 

 

 

 

 

Новости

В Швейцарии отменили концерт Канье Уэста вслед за Польшей, Францией и Великобританией

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Швейцарии отменили концерт Канье Уэста вслед за Польшей, Францией и Великобританией. Об этом сообщил футбольный клуб «Базель», который занимается организацией мероприятий на стадионе St. Jakob-Park. 

«ФК “Базель” получил запрос и изучил его. Однако после тщательного рассмотрения мы решили не продолжать этот проект, поскольку в соответствии с нашими ценностями не можем предоставить платформу для данного артиста в этом контексте», — заявил представитель клуба.

По данным швейцарских СМИ, концерт планировался на июнь. «Базель» стал очередной европейской площадкой, отказавшейся от выступлений Уэста на фоне скандала, связанного с его прежними антисемитскими высказываниями. 

Ранее польский стадион также объявил об отмене концерта артиста. Несколькими днями ранее он перенёс на неопределенный срок выступление во Франции, а в начале апреля Великобритания запретила 48-летнему музыканту въезд в страну для участия в фестивале.

Сам рэпер, который сейчас выступает под именем Ye, в январе извинился за своё поведение, объяснив его нелеченным биполярным расстройством, и заявил об отказе от прежних высказываний, в которых выражал симпатию к Адольфу Гитлеру.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте