Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

371

 

 

 

 

 

Новости

В Польше отменили концерт рэпера Канье Уэста

The Insider
Иллюстрация к материалу

Дирекция стадиона в польском городе Хожув отказалась проводить концерт рэпера Канье Уэста ссылаясь на "формально-правовые" причины. Он должен был состояться 19 июня. 

Ранее министр культуры страны Марта Ценковска назвала концерт "неприемлемым": 

"Мы говорим об артисте, который публично высказывал антисемитские взгляды, оправдывал преступления и зарабатывал на продаже футболок со свастикой. Это не «противоречия». Это сознательное пересечение границ и нормализация ненависти. В стране, отмеченной историей Холокоста, мы не можем притворяться, что это просто развлечение. Художественная свобода не означает согласия на всё. Культура не может быть пространством для тех, кто использует её для распространения ненависти", - написала она. 

Ранее британский фестиваль Wireless был отменен после того, как МВД Великобритании запретило въезд в страну Уэсту, который был его хедлайнером. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Уэст «никогда не должен был получать приглашение» выступить на фестивале, и пообещал, что правительство «не прекратит борьбу с ядом антисемитизма».

В последние годы Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с антисемитскими высказываниями и пронацистскими жестами. В 2024 году рок-музыкант Оззи Осборн отказался предоставлять рэперу сэмпл для нового трека, назвав его «антисемитом, причинившим многим невыразимую душевную боль».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте