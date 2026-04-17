В Польше отменили концерт рэпера Канье Уэста

Дирекция стадиона в польском городе Хожув отказалась проводить концерт рэпера Канье Уэста ссылаясь на "формально-правовые" причины. Он должен был состояться 19 июня.

Ранее министр культуры страны Марта Ценковска назвала концерт "неприемлемым":

"Мы говорим об артисте, который публично высказывал антисемитские взгляды, оправдывал преступления и зарабатывал на продаже футболок со свастикой. Это не «противоречия». Это сознательное пересечение границ и нормализация ненависти. В стране, отмеченной историей Холокоста, мы не можем притворяться, что это просто развлечение. Художественная свобода не означает согласия на всё. Культура не может быть пространством для тех, кто использует её для распространения ненависти", - написала она.

Ранее британский фестиваль Wireless был отменен после того, как МВД Великобритании запретило въезд в страну Уэсту, который был его хедлайнером. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Уэст «никогда не должен был получать приглашение» выступить на фестивале, и пообещал, что правительство «не прекратит борьбу с ядом антисемитизма».

В последние годы Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с антисемитскими высказываниями и пронацистскими жестами. В 2024 году рок-музыкант Оззи Осборн отказался предоставлять рэперу сэмпл для нового трека, назвав его «антисемитом, причинившим многим невыразимую душевную боль».