Канье Уэсту отказали во въезде в Великобританию из-за его антисемитизма. Фестиваль, где он должен был выступать, отменили

Британский фестиваль Wireless был отменен после того, как МВД Великобритании запретило въезд в страну его хедлайнеру — рэперу Канье Уэсту (выступает под псевдонимом Ye), сообщает Би-би-си. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Уэст «никогда не должен был получать приглашение» выступить на фестивале, и пообещал, что правительство «не прекратит борьбу с ядом антисемитизма».

Британское МВД во вторник, 7 апреля, сообщило, что в понедельник Уэст подал заявку на электронное разрешение на въезд (ETA), однако получил отказ: его присутствие в стране «противоречит общественному благу». Организаторы Wireless объявили об отмене события вскоре после этого.

Ранее в тот же день, до решения МВД, Уэст выступил с заявлением, в котором предложил лично встретиться с представителями еврейских организаций, чтобы «выслушать» их. «Слов недостаточно», — признал рэпер, добавив, что надеется «продемонстрировать изменения своими действиями». Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал это заявление «уклончивым и корыстным», а организаторов фестиваля обвинил в том, что те дали рэперу «фиговый листок респектабельности».

Организаторы Wireless при этом настаивали, что до бронирования Уэста «ни одна из заинтересованных сторон не выразила обеспокоенности». Представители Campaign Against Antisemitism высмеяли эту формулировку: «С кем они советовались — со стеной? Вот что бывает, когда единственные участники консультаций — те, кто хочет получить прибыль». Спонсоры фестиваля (в частности, Pepsi и Diageo) к тому моменту уже вышли из проекта.

В последние годы Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с антисемитскими высказываниями и пронацистскими жестами. В 2024 году рок-музыкант Оззи Осборн отказался предоставлять рэперу сэмпл для нового трека, назвав его «антисемитом, причинившим многим невыразимую душевную боль».