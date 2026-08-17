Новый премьер-министр Великобритании вел переписку с человеком, выдававшим себя за главу аппарата Трампа — Politico

Занявший недавно свой пост премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем на протяжении некоторого времени вел переписку с человеком, выдававшим себя за одного из ближайших советников Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

По словам собеседников, Бёрнем общался с неизвестным, выдававшим себя за главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлс. Он сам заподозрил, что это не она, но лишь спустя время.

Как долго продолжалась переписка и каких вопросов она касалась, неясно. Один из источников газеты утверждает, что это было «несколько обменов сообщениями», которые «не имеют никакого значения».

Посольство Великобритании в США, тем не менее, было достаточно обеспокоено инцидентом и подняло этот вопрос в Белом доме. Одной из версий случившегося был возможный взлом телефона Уайлс. Американская сторона это, однако, отрицает.

Ранее, однако, СМИ сообщали, что в Штатах начато расследование после того, как чиновники и бизнесмены получили странные сообщения от человека, выдававшего себя за Сьюзен Уайлс. Сама она тоже тогда признавалась, что ее телефон был взломан.